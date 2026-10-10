به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول پارسافر، بعد از ظهر شنبه در نشست با مربیان طرح امین، مدرسه را یکی از مهم‌ترین محیط‌های تربیتی و اجتماعی برای شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دانست و گفت: توجه به مسائل فرهنگی، تربیتی و اعتقادی نسل نوجوان باید از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های تبلیغی در محیط‌های آموزشی باشد.

وی با اشاره به گسترش اطلاعات، دیدگاه‌ها و شبهات فرهنگی و اعتقادی در فضای امروز جامعه افزود: دانش‌آموزان در معرض موضوعات متنوعی قرار دارند و حضور مربیان توانمند، آگاه و دغدغه‌مند در مدارس می‌تواند نقش مؤثری در هدایت فکری و تربیتی آنان ایفا کند.

مربیان طرح امین؛ همراه دانش‌آموزان در مسیر تربیت دینی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان، مربیان طرح امین را از ظرفیت‌های ارزشمند عرصه تبلیغ و تربیت دینی در مدارس برشمرد و تصریح کرد: مسئولیت این مربیان تنها به انتقال مفاهیم و آموزه‌های دینی محدود نمی‌شود، بلکه آنان باید با دانش‌آموزان ارتباطی صمیمی، منطقی و مبتنی بر اعتماد برقرار کنند تا نوجوانان بتوانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را بدون نگرانی مطرح کنند.

حجت‌الاسلام پارسافر، با تأکید بر ضرورت شناخت فضای فکری و فرهنگی دانش‌آموزان بیان کرد: نوجوان امروز با پرسش‌ها و نیازهای متنوعی روبه‌رو است و پاسخگویی به این نیازها مستلزم شناخت دقیق روحیات، شرایط سنی و دغدغه‌های فکری آنان است.

وی افزود: مربیان باید با استفاده از زبان مناسب، استدلال روشن و رویکردی اقناعی، زمینه تقویت باورهای دینی و رشد فکری دانش‌آموزان را فراهم کنند؛ چراکه ارتباط مؤثر و گفت‌وگوی سازنده می‌تواند زمینه پذیرش بهتر مفاهیم تربیتی و اعتقادی را فراهم سازد.

رفتار مربیان، الگویی عملی برای دانش‌آموزان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ریگان با اشاره به اهمیت شیوه تعامل مربیان با دانش‌آموزان گفت: فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مدارس زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر آموزش مفاهیم دینی، به نیازهای واقعی دانش‌آموزان نیز توجه شود.

وی ارتباط مستمر با دانش‌آموزان، شناخت روحیات آنان و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو را از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌های تربیتی دانست و خاطرنشان کرد: رفتار و اخلاق مربیان نیز بخش مهمی از فرایند تربیت را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از موارد، نوع برخورد و تعامل مربی بیش از توصیه‌های مستقیم در ذهن و شخصیت نوجوانان اثرگذار است.

حجت‌الاسلام پارسافر، با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی روز اظهار کرد: فعالیت‌های تربیتی مدارس نباید تنها به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌های فرهنگی و دینی به‌صورت مستمر و متناسب با نیازها و شرایط روز دانش‌آموزان دنبال شود.

وی شناخت آسیب‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه را برای مربیان ضروری دانست و افزود: برنامه‌ریزی تربیتی باید با در نظر گرفتن شرایط سنی، فکری و اجتماعی دانش‌آموزان انجام شود تا فعالیت‌های فرهنگی از اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.

تعامل مدرسه، خانواده و مربیان ضروری است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تعامل میان مربیان طرح امین و مجموعه مدیریتی مدارس تأکید کرد و گفت: مربیان برای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی باید در کنار مدیران و معلمان حرکت کنند و از تجربه و ظرفیت مجموعه آموزشی بهره بگیرند.

وی هم‌افزایی میان ارکان مدرسه را زمینه‌ساز تحقق نتایج مطلوب تربیتی دانست و افزود: مربیان طرح امین ضمن حفظ جایگاه و مأموریت تبلیغی خود، باید تعامل سازنده‌ای با مدیران، معلمان و سایر عوامل آموزشی داشته باشند و فعالیت‌های خود را در هماهنگی با اهداف تربیتی مدرسه پیش ببرند.

پارسافر، همچنین خانواده را یکی از مهم‌ترین ارکان تربیت دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت برقراری ارتباط مستمر میان مربیان، مدرسه و والدین تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی خانواده‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی مدارس اهمیت فراوانی دارد و آگاهی والدین از فعالیت‌های تربیتی و شناخت شرایط خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان می‌تواند به اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر این برنامه‌ها کمک کند.

ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی ریگان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان در ادامه بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی شهرستان تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید با شناسایی توانمندی‌های موجود، تقویت همکاری‌های مشترک و پرهیز از موازی‌کاری، زمینه اجرای برنامه‌های هدفمند و اثرگذار برای نسل نوجوان را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مربیان طرح امین در مدارس، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آنان تأکید کرد و افزود: خدمت در عرصه تعلیم و تربیت نوجوانان مسئولیتی خطیر است و مربیان باید با احساس مسئولیت، آگاهی، اخلاق نیکو و ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، در مسیر رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی نسل آینده گام بردارند.