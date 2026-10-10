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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس ریگان ضروری است

تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس ریگان ضروری است

ریگان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان گفت: توجه به مسائل فرهنگی، تربیتی و اعتقادی نسل نوجوان باید از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های تبلیغی در محیط‌های آموزشی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول پارسافر، بعد از ظهر شنبه در نشست با مربیان طرح امین، مدرسه را یکی از مهم‌ترین محیط‌های تربیتی و اجتماعی برای شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دانست و گفت: توجه به مسائل فرهنگی، تربیتی و اعتقادی نسل نوجوان باید از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های تبلیغی در محیط‌های آموزشی باشد.

وی با اشاره به گسترش اطلاعات، دیدگاه‌ها و شبهات فرهنگی و اعتقادی در فضای امروز جامعه افزود: دانش‌آموزان در معرض موضوعات متنوعی قرار دارند و حضور مربیان توانمند، آگاه و دغدغه‌مند در مدارس می‌تواند نقش مؤثری در هدایت فکری و تربیتی آنان ایفا کند.

مربیان طرح امین؛ همراه دانش‌آموزان در مسیر تربیت دینی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان، مربیان طرح امین را از ظرفیت‌های ارزشمند عرصه تبلیغ و تربیت دینی در مدارس برشمرد و تصریح کرد: مسئولیت این مربیان تنها به انتقال مفاهیم و آموزه‌های دینی محدود نمی‌شود، بلکه آنان باید با دانش‌آموزان ارتباطی صمیمی، منطقی و مبتنی بر اعتماد برقرار کنند تا نوجوانان بتوانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را بدون نگرانی مطرح کنند.

حجت‌الاسلام پارسافر، با تأکید بر ضرورت شناخت فضای فکری و فرهنگی دانش‌آموزان بیان کرد: نوجوان امروز با پرسش‌ها و نیازهای متنوعی روبه‌رو است و پاسخگویی به این نیازها مستلزم شناخت دقیق روحیات، شرایط سنی و دغدغه‌های فکری آنان است.

وی افزود: مربیان باید با استفاده از زبان مناسب، استدلال روشن و رویکردی اقناعی، زمینه تقویت باورهای دینی و رشد فکری دانش‌آموزان را فراهم کنند؛ چراکه ارتباط مؤثر و گفت‌وگوی سازنده می‌تواند زمینه پذیرش بهتر مفاهیم تربیتی و اعتقادی را فراهم سازد.

تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس ریگان ضروری است

رفتار مربیان، الگویی عملی برای دانش‌آموزان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ریگان با اشاره به اهمیت شیوه تعامل مربیان با دانش‌آموزان گفت: فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مدارس زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر آموزش مفاهیم دینی، به نیازهای واقعی دانش‌آموزان نیز توجه شود.

وی ارتباط مستمر با دانش‌آموزان، شناخت روحیات آنان و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو را از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌های تربیتی دانست و خاطرنشان کرد: رفتار و اخلاق مربیان نیز بخش مهمی از فرایند تربیت را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از موارد، نوع برخورد و تعامل مربی بیش از توصیه‌های مستقیم در ذهن و شخصیت نوجوانان اثرگذار است.

حجت‌الاسلام پارسافر، با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی روز اظهار کرد: فعالیت‌های تربیتی مدارس نباید تنها به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌های فرهنگی و دینی به‌صورت مستمر و متناسب با نیازها و شرایط روز دانش‌آموزان دنبال شود.

وی شناخت آسیب‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه را برای مربیان ضروری دانست و افزود: برنامه‌ریزی تربیتی باید با در نظر گرفتن شرایط سنی، فکری و اجتماعی دانش‌آموزان انجام شود تا فعالیت‌های فرهنگی از اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.

تعامل مدرسه، خانواده و مربیان ضروری است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تعامل میان مربیان طرح امین و مجموعه مدیریتی مدارس تأکید کرد و گفت: مربیان برای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی باید در کنار مدیران و معلمان حرکت کنند و از تجربه و ظرفیت مجموعه آموزشی بهره بگیرند.

وی هم‌افزایی میان ارکان مدرسه را زمینه‌ساز تحقق نتایج مطلوب تربیتی دانست و افزود: مربیان طرح امین ضمن حفظ جایگاه و مأموریت تبلیغی خود، باید تعامل سازنده‌ای با مدیران، معلمان و سایر عوامل آموزشی داشته باشند و فعالیت‌های خود را در هماهنگی با اهداف تربیتی مدرسه پیش ببرند.

پارسافر، همچنین خانواده را یکی از مهم‌ترین ارکان تربیت دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت برقراری ارتباط مستمر میان مربیان، مدرسه و والدین تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی خانواده‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی مدارس اهمیت فراوانی دارد و آگاهی والدین از فعالیت‌های تربیتی و شناخت شرایط خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان می‌تواند به اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر این برنامه‌ها کمک کند.

ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی ریگان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ریگان در ادامه بر استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی شهرستان تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید با شناسایی توانمندی‌های موجود، تقویت همکاری‌های مشترک و پرهیز از موازی‌کاری، زمینه اجرای برنامه‌های هدفمند و اثرگذار برای نسل نوجوان را فراهم کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های مربیان طرح امین در مدارس، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آنان تأکید کرد و افزود: خدمت در عرصه تعلیم و تربیت نوجوانان مسئولیتی خطیر است و مربیان باید با احساس مسئولیت، آگاهی، اخلاق نیکو و ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، در مسیر رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی نسل آینده گام بردارند.

کد مطلب 6973662

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