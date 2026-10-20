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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

۷ میلیون مترمکعب آب برای اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شد

۷ میلیون مترمکعب آب برای اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شد

ارومیه - مدیر امور منابع آب ماکو از برنامه‌ ریزی برای رهاسازی ۷ میلیون مترمکعب آب برای ۲۵ روز آینده برای تأمین نیاز آبی اراضی پایاب سد ماکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربان زاده در این زمینه بر ضرورت لایروبی مسیل‌ها و آزادسازی مسیرهای عبور آب با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده با مشارکت نمایندگان کشاورزان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، مقرر شد ۷ میلیون مترمکعب آب برای ۲۵ روز آینده در جهت اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شود.

قربان زاده همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت و توزیع مناسب منابع آب متناسب با نیازهای بخش کشاورزی، رعایت حق‌آبه‌های قانونی بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تأمین آب موردنیاز کشاورزان باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه منابع موجود دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین تأمین آب اراضی پایاب سد شهید قنبری تا ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت، خواستار همکاری، تعامل و هم اندیشی بیشتر بین این مدیریت و حقابه بران و ذینفعان و تعامل حسنه با رسانه های اجتماعی و فرهنگی منطقه شد.

کد مطلب 6983844

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