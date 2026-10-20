۷ میلیون مترمکعب آب برای اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قربان زاده در این زمینه بر ضرورت لایروبی مسیل‌ها و آزادسازی مسیرهای عبور آب با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده با مشارکت نمایندگان کشاورزان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، مقرر شد ۷ میلیون مترمکعب آب برای ۲۵ روز آینده در جهت اراضی پایاب سد ماکو رهاسازی شود.

قربان زاده همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت و توزیع مناسب منابع آب متناسب با نیازهای بخش کشاورزی، رعایت حق‌آبه‌های قانونی بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: تأمین آب موردنیاز کشاورزان باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه منابع موجود دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین تأمین آب اراضی پایاب سد شهید قنبری تا ۱۵ آبان ادامه خواهد داشت، خواستار همکاری، تعامل و هم اندیشی بیشتر بین این مدیریت و حقابه بران و ذینفعان و تعامل حسنه با رسانه های اجتماعی و فرهنگی منطقه شد.