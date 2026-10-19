بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‌های آمادگی این سازمان برای فصل زمستان اظهار کرد: هر سال برای ورود به فصل زمستان، طرح‌های ویژه‌ای در کشور اجرا می‌شود، اما امسال با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی که از ماه‌ها قبل اعلام شده بود، اقدامات آمادگی با جدیت بیشتری دنبال شد.

وی افزود: در این زمینه، همکاری و هماهنگی با ستاد مدیریت بحران کشور و برگزاری جلسات مشترک میان دستگاه‌های مسئول اهمیت زیادی داشته است؛ چراکه مدیریت حوادث زمستانی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی است.

افزایش ظرفیت عملیاتی تیم‌های سیلاب

محمودی با اشاره به تقویت تیم‌های تخصصی سیلاب گفت: در سال گذشته تعداد این تیم‌ها حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تیم بود، اما امسال این ظرفیت به حدود ۳۰۰ تیم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تیم‌های تخصصی سیلاب باید از تجهیزات، خودروها، پوشاک و لباس‌های متناسب با شرایط دشوار عملیاتی برخوردار باشند تا بتوانند در زمان وقوع سیلاب، مأموریت‌های خود را با آمادگی بیشتری انجام دهند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: با تلاش مجموعه هلال‌احمر و همکاری استان‌های کشور، اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات و امکانات تخصصی این تیم‌ها انجام شده است.

لایروبی مسیرهای سیلابی و کاهش آب‌گرفتگی

محمودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر سیلاب در مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، بخشی از حوادث سیلاب و آب‌گرفتگی در شهرها و روستاها ناشی از مشکلات مسیر رودخانه‌ها و لایروبی‌نشدن مناسب آن‌ها بود.

وی افزود: با تلاش وزارت نیرو و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، از جمله بخش راهداری، در بسیاری از مناطق اقدامات لازم برای لایروبی مسیرها و رودخانه‌های نزدیک مناطق مسکونی انجام شده است.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان گیلان گفت: در یکی از موارد اخیر، حدود ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی در کمتر از یکی دو ساعت گزارش شد، اما خوشبختانه آب‌گرفتگی گسترده‌ای در شهر رشت و روستاهای پایین‌دست رخ نداد؛ در حالی که در سال‌های گذشته، بارش‌هایی با شدت کمتر نیز در برخی مناطق مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

تلاش برای تبدیل بارش‌ها به فرصت

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: هدف این است که با برنامه‌ریزی دقیق، افزایش آمادگی عملیاتی و همکاری میان دستگاه‌ها، بارش‌های زمستانی بیش از آنکه موجب خسارت شوند، به‌عنوان نعمتی برای کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

محمودی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات پیشگیرانه و آمادگی نیروهای امدادی، زمستان پیش‌رو با کمترین خسارت و آسیب برای مردم سپری شود.