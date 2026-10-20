به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه سنگین است.

براساس اعلام این مرکز، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است.

همچنین آزادراه قزوین - رشت با بارش باران مواجه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های پایانه شهید کلانتری و پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین در محدوده پل حصارک و محور شهریار - تهران در برخی مقاطع خبر داد.

براساس این گزارش، در برخی از محورهای استان گیلان نیز بارش باران گزارش شده است.