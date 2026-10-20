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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

ترافیک سنگین در جاده چالوس؛ بارش باران در جاده‌های گیلان 

ترافیک سنگین در جاده چالوس؛ بارش باران در جاده‌های گیلان 

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس در محدوده سیاه‌بیشه خبر داد و اعلام کرد: بارش باران در برخی محورهای استان گیلان و آزادراه قزوین - رشت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه سنگین است.

براساس اعلام این مرکز، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است.

همچنین آزادراه قزوین - رشت با بارش باران مواجه است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های پایانه شهید کلانتری و پل کلاک، آزادراه کرج - قزوین در محدوده پل حصارک و محور شهریار - تهران در برخی مقاطع خبر داد.

براساس این گزارش، در برخی از محورهای استان گیلان نیز بارش باران گزارش شده است.

کد مطلب 6983920
زهره آقاجانی

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