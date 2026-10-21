خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: آزادراه ارومیه - تبریز از جمله طرح‌های زیربنایی حوزه راه در منطقه شمال غرب بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز محسوب می‌شود، این آزادراه علاوه بر کاهش ۱۰ کیلومتری فاصله بین ۲ شهر، در صورت تکمیل بسترساز رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه شمال غرب و توسعه صنعت گردشگری در مناطق پیرامون دریاچه‌ارومیه خواهد شد.

پروژه آزادراه ارومیه تبریز به طول تقریبی ۱۶۴ کیلومتر از شهر ارومیه آغاز و با گذر از پل میان گذر دریاچه ارومیه و جزیره اسلامی با عبور از سه راهی خاصبان و جنوب شهر سهند به شهر تبریز متصل می‌شود.

این پروژه در ۶ قطعه اجرا می‌شود که قطعه اول و دوم آن در حوزه جغرافیایی آذربایجان غربی واقع شده و تمام ۶ قطعه این طرح مهم راهسازی به صورت ناقص اجرایی شده و قطعه سوم آن بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بلاتکلیف رها شده و هنوز با گذشت بیش از یک دهه عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

با توجه به هم مرزی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و نیز عنوان شاهراه ارتباطی ایران ولی متأسفانه این استان یک کیلومتر آزادراه ندارد و اجرای این طرح مهم اقتصادی با توجه به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز سرو می‌تواند استان و به خصوص ارومیه را به هاب بزرگ اقتصادی تبدیل کند.

هم اکنون مدیریت ساخت آزادراه ارومیه - تبریز که از سال ۹۱ آغاز شده در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما تعلل در خلع ید پیمانکار و جذب سرمایه گذار جدید موجب کندی و توقف روند اجرای این طرح و به یکی از چالش‌های اساسی و مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.

آزادراه ارومیه–تبریز در مسیر تکمیل؛ حفاری تونل‌ها به ۸۵۰ متر در هر طرف رسید

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از حفاری در تونل‌های طرح آزادراه ارومیه–تبریز خبر داد و گفت: تاکنون در هر طرف حدود ۸۵۰ متر حفاری انجام شده و طول تونل‌ها حدود ۲۲۰۰ متر است.

پیمان آرامون پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی اقدامات وفعالیت های اداره کل راه وشهرسازی استان با اشاره به اینکه حفاری در تونل‌های پروژه آزاد راه ارومیه_تبریز ادامه دارد، افزود: طول تونل‌ها حدود ۲۲۰۰ متر است و تکمیل این پروژه نقش مهمی در کوتاه‌تر شدن مسیر ارتباطی ارومیه ـ تبریز و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: مجموعه راه و شهرسازی استان از مجموعه‌های اثرگذار در توسعه استان است و اجرای پروژه‌های راه‌سازی، تأمین زمین برای طرح‌های مسکن و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های عمرانی با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون با تشریح وضعیت پروژه‌های راه‌سازی استان گفت: در حال حاضر ۶۰۰ کیلومتر پروژه راه در استان در دست اجرا و پیگیری است که ۵۰ درصد این پروژه‌ها در دولت فعلی آغاز شده‌اند و برنامه‌ریزی شده است در همین دولت نیز به بهره‌برداری برسند.

تامین یک‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد و مولد سازی دارایی ها

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع مالی افزود: از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها، یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی تأمین شده است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان داشته باشد.

آرامون همچنین با اشاره به نقش حمایت‌های استانی در تأمین منابع مالی پروژه‌های راه‌سازی گفت: تحقق ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های راه استان پیگیری می‌شود که تأمین آن می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌ها و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان کمک شایانی کند.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی، اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش قابل توجه مسیر و زمان سفر، نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای خواهد داشت.

وی ادامه داد: این آزادراه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و با پیش‌بینی صرفه‌جویی سالانه قابل توجه در مصرف سوخت، می‌تواند به یکی از پروژه‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور تبدیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فعالیت ۱۰۷ کارگاه راهسازی و مسکن در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در حال حاضر در بخش طرح‌های عمرانی ۴۰ طرح راهسازی به طول ۶۰۰ کیلومتر و ۴۲ طرح مسکن در بخش نهضت ملی در حال فعالیت هستند.

اختصاص ۴.۴ هزار میلیارد ریال برای ساماندهی و روکش آسفالت بخشی از آزاد راه ارومیه - تبریز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی از اجرای پروژه ساماندهی و روکش آسفالت محور شهید کلانتری (ارومیه - تبریز) در قالب سه قرارداد به ارزش چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: تاکنون سه هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال از این قراردادها کارکرد داشته و یک‌هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال به پیمانکاران پرداخت شده است.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای روکش آسفالت باندهای رفت و برگشت، احداث ۱۶.۵ کیلومتر نیوجرسی، تعمیر و اجرای دال‌های بتنی در ۹۰ دستگاه سازه، بتن‌ریزی ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی و خط‌کشی ۱۸ کیلومتر از مسیر، از مهم‌ترین اقدامات این پروژه است.

وی اضافه کرد: ساماندهی محدوده ایست بازرسی، شامل جدول‌گذاری ۵۷۰ متر، زیرسازی و روکش آسفالت ۵۰۰ متر و اصلاح تجهیزات ایمنی نیز در چارچوب این طرح اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی با اشاره به تدابیر و راهبری استاندار آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود و ساماندهی محور شهید کلانتری نیز در راستای بهبود کیفیت تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای قرار دارد.

آزادراه ارومیه - تبریز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال‌غرب کشور است

استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر اینکه آزادراه ارومیه - تبریز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال‌غرب کشور و یک شریان بین‌المللی است، گفت: تکمیل این پروژه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، اشتغال، گردشگری و ارتقای جایگاه استان خواهد بود.

رضا رحمانی در آخرین بازدید از روند اجرای این طرح، با بیان اینکه این مسیر تنها یک پروژه راهسازی نیست، افزود: این آزادراه یک شریان ملی و بین‌المللی است که علاوه بر اتصال استان به سایر نقاط کشور، مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را نیز تقویت کرده و آثار آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اخذ موافقت پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، برای اجرای پروژه راه‌آهن ارومیه - تبریز، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با توسعه شبکه ریلی، تکمیل این آزادراه می‌تواند زیرساخت‌های حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی را متحول کرده و توسعه استان را رقم بزند.

رحمانی بر ایجاد مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و تفریحی در مسیر آزادراه و سواحل دریاچه ارومیه نیز تأکید کرد و افزود: باید مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند شب و روز از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شوند.

وی در پایان تونل‌های مسیر را گلوگاه اصلی پروژه دانست و اضافه کرد: فعالیت در بخش تونل‌ها باید به‌صورت شبانه‌روزی دنبال شود تا این پروژه ملی در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

آزادراه ارومیه – تبریز از پروژه‌های مهم در دست اجرا برای توسعه آذربایجان غربی است و مسیر دو مرکز استان را کوتاه‌تر می‌کند، ۴۰ کیلومتر از آزادراه تبریز- ارومیه در محدوده آذربایجان غربی و بقیه در آذربایجان شرقی است.

با توجه به همسایگی استان آذربایجان غربی با کشورهای ترکیه و عراق و کشورهای پرتعداد منطقه قفقاز، بهره برداری از آزادراه تبریز - ارومیه می‌تواند زمینه ساز ایفای نقش مؤثرتر منطقه شمال غرب در سیاست توسعه مناسبات منطقه‌ای کشورمان با همسایگان باشد.