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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

ترافیک سنگین در جاده هراز؛ بارش باران در جاده‌های ۷ استان

ترافیک سنگین در جاده هراز؛ بارش باران در جاده‌های ۷ استان

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو و بارش باران در جاده‌های ۷ استان خبر داد و تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر رفت‌وبرگشت خبر داد و اعلام کرد که در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی و غربی کشور بارش باران گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است.

همچنین محور هراز و آزادراه قزوین - رشت با بارش باران همراه هستند و سایر محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه نیز بارش باران جریان دارد.

کد مطلب 6973336
زهره آقاجانی

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