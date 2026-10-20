به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۰ هزار و ۹۷۵ گواهی حمل بهداشتی برای انتقال دام و فرآورده‌های خام دامی به خارج از استان و ۱۶ هزار و ۹۹ گواهی برای جابه‌جایی درون‌استانی صادر شد.

وی افزود: در این مدت، ۳۱ هزار و ۶۹۹ رأس دام سبک و ۱۷ هزار و ۳۵ رأس دام سنگین در مراکز مایه‌کوبی و میادین دام پلاک‌کوبی و هویت‌گذاری شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به نظارت بر حمل‌ونقل دام و نهاده‌های دامی تصریح کرد: در پی رصد و پایش ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها، ۶۲ محموله خوراک دام و ۶ محموله دام زنده که در مقصد نهایی اعلام وصول نشده بودند، برای تعیین تکلیف قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

جلوخانی در ادامه از صدور مجوزهای بهداشتی برای صادرات و حمل محصولات و محموله‌های مختلف خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، مجوز بهداشتی صادرات ۲۵ محموله ماهی زینتی شامل ۱۸۹ هزار قطعه صادر شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۵ گواهی بهداشتی برای حمل ۴۹۱ هزار قطعه جوجه یک‌روزه تخم‌گذار و ۱۰ گواهی برای حمل دو میلیون و ۵۹ هزار عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار صادر شده است.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان قزوین، در همین مدت گواهی حمل بهداشتی برای انتقال ۱۸ قلاده حیوان خانگی، ۴۸ رأس دام سنگین و ۲۴ تن خوراک دام نیز صادر شد.

جلوخانی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در جابه‌جایی دام و فرآورده‌های خام دامی خاطرنشان کرد: صدور مجوز حمل پس از احراز سلامت محموله و با تعیین مبدأ و مقصد مشخص انجام می‌شود و محموله‌ها باید پس از رسیدن به مقصد، در محل تخلیه اعلام وصول شوند.

وی رعایت این ضوابط را در کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، حفظ سلامت عمومی و تضمین بهداشت فرآورده‌های خام دامی حائز اهمیت دانست.