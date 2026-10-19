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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۹

سنین کلیدی تراکم استخوان‌ها را بشناسیم+فیلم

سنین کلیدی تراکم استخوان‌ها را بشناسیم+فیلم

رئیس مرکز تحقیقات استئوپروز دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص سنین کلیدی شکل‌گیری تراکم استخوان، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشین فهیم فر گفت: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد توده استخوانی افراد در دوره کودکی شکل می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تراکم استخوانی قبل از ۱۸ سالگی شکل می‌گیرد، افزود: حداکثر تراکم استخوانی در حدود ۳۰ سالگی به دست می آید.

کد مطلب 6981092
حبیب احسنی پور

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