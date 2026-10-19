به گزارش خبرنگار مهر، نوشین فهیم فر گفت: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد توده استخوانی افراد در دوره کودکی شکل میگیرد.
وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تراکم استخوانی قبل از ۱۸ سالگی شکل میگیرد، افزود: حداکثر تراکم استخوانی در حدود ۳۰ سالگی به دست می آید.
رئیس مرکز تحقیقات استئوپروز دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص سنین کلیدی شکلگیری تراکم استخوان، توضیحاتی داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نوشین فهیم فر گفت: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد توده استخوانی افراد در دوره کودکی شکل میگیرد.
وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تراکم استخوانی قبل از ۱۸ سالگی شکل میگیرد، افزود: حداکثر تراکم استخوانی در حدود ۳۰ سالگی به دست می آید.
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