به گزارش خبرنگار مهر، نوشین فهیم فر گفت: حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد توده استخوانی افراد در دوره کودکی شکل می‌گیرد.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد تراکم استخوانی قبل از ۱۸ سالگی شکل می‌گیرد، افزود: حداکثر تراکم استخوانی در حدود ۳۰ سالگی به دست می آید.