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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

نامزد انتخابات آمریکا:اسرائیل متحد ما نیست؛نباید با ایران جنگ می‌کردیم

نامزد انتخابات آمریکا:اسرائیل متحد ما نیست؛نباید با ایران جنگ می‌کردیم

نامزد مسلمان انتخابات میان دوره ای آمریکا با انتقاد از حمایت های واشنگتن از رژیم صهیونیستی این رژیم را دوست آمریکا ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد السید نامزد مسلمان مجلس سنای آمریکا در انتخابات میان دوره ای کنگره در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز با اشاره به رژیم صهیونیستی تاکید کرد، دولتی که از پول آمریکا استفاده می کند تا این کشور را وارد جنگ هایی کند که نباید در آنها شرکت کند، متحد آمریکا محسوب نمی شود.

وی با تشبیه رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دوستی که از فرزند شما پول می گیرد، پشت سر او بدگویی می کند و او را وارد درگیری با دیگران می کند، گفت: زمان آن رسیده است که آمریکا بپذیرد اسرائیل دوست واقعی این کشور نیست.

عبدالسید بیان کرد: آمریکا نباید توافق هسته ای با ایران را پاره می کرد. ما در موقعیتی قرار داشتیم که می توانستیم برنامه هسته ای ایران را مهار کنیم و در مسیر صلح قرار داشتیم. از ابتدا نباید وارد جنگ می شدیم.

لازم به ذکر است عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید. شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.

کد مطلب 6984748

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      2 0
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      ایران هسته ای هیچ خطری ندارد ،خطر خود وجود اسراییل است که آسایش کل دنیا رو ازبین برده
    • علی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      2 0
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      حملات تجاوزکارانه امریکا ورژیم صهیونیستی به سرزمین ایران که طی آن جمع زیادی از کودکان وزنان ومردمان کوچه وبازار و مدرسه و جشن عروسی کادر بیمارستان ....به شهادت رسیدند ؟! از حافظه ملت بزرگ ایران هرگز پاک نخواهد شد ؛

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