هیچ سلاحی در برابر دشمن کارآمدتر از وحدت ملی نیست

ذبیح‌الله اعظمی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به یاوه‌گویی‌هایی اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: ترامپ اظهارات بی‌اساس فراوانی مطرح می‌کند و بسیاری از تحلیلگران جهان نیز معتقدند که مواضع او ثبات ندارد، به‌ گونه‌ای که ممکن است امروز موضوعی را مطرح کند و یک سال بعد، موضع کاملاً متفاوتی در قبال همان موضوع اتخاذ کند.

وی افزود: ترامپ تاکنون ادعاهای خلاف واقع بسیاری در سطح بین‌المللی مطرح کرده که بخشی از آن‌ها مربوط به جمهوری اسلامی ایران است. یکی از موضوعاتی که همواره بر آن تأکید می‌کند، این ادعاست که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، در حالی که رهبر شهید انقلاب پیش از این، با صدور فتوا، ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده بودند. بنابراین، ادعاهایی که آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در جامعه بین‌المللی مطرح می‌کند، دروغی بزرگ است.

آمریکا خطرناک‌ترین تسلیحات را در اختیار دارد

اعظمی با انتقاد از مواضع مقامات آمریکا، تصریح کرد: آنان در شرایطی می‌گویند که اجازه نخواهند داد هیچ کشوری به سلاح‌های خطرناک دست پیدا کند که خودشان خطرناک‌ترین تسلیحات، از انواع بمب‌ها گرفته تا بمب‌های بسیار سنگین را در اختیار دارند.

وی افزود: آمریکا خود از این تسلیحات برخوردار است و آن‌ها را در منطقه ما و دیگر نقاط جهان آزمایش کرده و به کار گرفته است. در واقع، کشوری که سایر کشورها را با چنین سلاح‌هایی تهدید می‌کند، اکنون مدعی جلوگیری از دستیابی دیگران به تسلیحات خطرناک شده است!

نماینده سابق مجلس گفت: آمریکایی‌ها تأکید دارند که اجازه نخواهند داد کشورشان دچار افول شود و می‌خواهند همچنان قدرت برتر جهان باقی بمانند، اما آنچه امروز در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌شود، همان پیش‌بینی‌هایی است که رهبر شهید انقلاب و دیگر مقامات کشورمان پیش از این درباره افول قدرت آمریکا مطرح کرده بودند. روند تحولات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا با شرایطی مواجه شده که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته، اراده خود را بر سایر کشورها تحمیل کند.

ایران در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه توان دفاعی خود را به اثبات رساند

اعظمی با اشاره به تحولات نظامی اخیر منطقه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ثابت کرد که نه‌تنها توان دفاع از خود را دارد، بلکه از ظرفیت و قدرت لازم برای نقش‌آفرینی در دفاع از منطقه نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌هایی که آمریکا و متحدانش برای ایجاد نظم جدید در منطقه و حتی نظم جهانی دنبال می‌کردند، با تحولات اخیر دچار تغییرات اساسی شده است. شرایط منطقه و جهان دیگر به وضعیت پیشین باز نخواهد گشت.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایران امروز یکی از قدرت‌های بزرگ جهان است و توانسته است جایگاه و قدرت خود را به نمایش بگذارد. حتی طرف مقابل نیز با وجود تأکید بر قدرت نظامی خود، به ابتکار عمل‌های ویژه جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر اذعان کرده است.

پیشرفت صنایع موشکی و پهپادی

اعظمی در ادامه با قدردانی از عملکرد نمایندگان مجلس در شرایط جنگی، گفت: لازم می‌دانم از نمایندگان مجلس دوازدهم تشکر کنم که اخیرا وزیر دفاع را با حداکثر آرا انتخاب کردند. این اقدام پیام بسیار مهم و مثبتی داشت و نشان‌دهنده توجه مجلس به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور در شرایط حساس است.

وی افزود: وزیر دفاع از افراد توانمند و مورد وثوق رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب است و به همین دلیل، آینده بسیار خوبی را در حوزه دفاعی کشور پیش‌بینی می‌کنم.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به پیشرفت‌های صنایع دفاعی کشور تصریح کرد: در پنج تا شش ماه گذشته، صنایع دفاعی کشور به‌ ویژه در حوزه‌های موشکی و پهپادی، پیشرفت زیادی داشته است. این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از توان دفاعی بالایی برخوردار است.

هیچ هراسی از جنگ نداریم، اما به دنبال جنگ‌افروزی نیستیم

وی با تأکید بر اینکه ایران از تهدیدات نظامی هراسی ندارد، گفت: ما به هیچ عنوان از جنگ واهمه نداریم، اما بار دیگر تأکید می‌کنم که نه طرفدار جنگ هستیم و نه به دنبال جنگ‌افروزی. جمهوری اسلامی ایران به دنبال حمله به هیچ کشوری نیست و چنین رویکردی را دنبال نمی‌کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست ما دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی است. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان مسیر مذاکره را دنبال می‌کند و معتقدیم باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک نیز برای حل مسائل استفاده شود.

اعظمی، وحدت ملی را یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: موضوع وحدت ملی بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ما باید در کنار حفظ آمادگی و اقتدار دفاعی، از تمام ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود نیز بهره ببریم.

نتانیاهو به دنبال تداوم جنگ در منطقه است

اعظمی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در افزایش تنش‌های منطقه‌ای، گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی، بنیامین نتانیاهو بیش از دیگران به دنبال تداوم جنگ و درگیری در منطقه است.

وی تصریح کرد: البته چنین جنگی تنها محدود به منطقه نخواهد ماند، بلکه می‌تواند امنیت جهانی، وضعیت معیشتی مردم در کشورهای مختلف و اقتصاد جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با اختلال مواجه کند. به اعتقاد من، بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی نیز نسبت به پیامدهای گسترده چنین درگیری‌هایی هشدار داده‌اند.

حمایت از دولت در شرایط بحرانی یک ضرورت ملی است

اعظمی با تأکید مجدد بر ضرورت حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. در این میان، حمایت از دولت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا دولت در شرایط بحرانی و جنگی با مشکلات فراوانی مواجه بوده و با وجود همه فشارها، برای اداره کشور تلاش کرده است.

وی افزود: انصاف حکم می‌کند که عملکرد دولت را در این شرایط دشوار ببینیم. دولت در وضعیت بحرانی تلاش کرد کشور را به خوبی اداره کند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های آمریکا درباره وضعیت اقتصادی ایران، گفت: خزانه‌داری آمریکا تصور می‌کرد که با اعمال فشار، اقتصاد ایران ظرف دو هفته فرومی‌پاشد، اما این مدت سپری شد و آن اتفاقی که آمریکایی‌ها انتظار داشتند، رخ نداد. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود فشارهای سنگین، کشور توانسته است مقاومت کند و دولت نیز در مدیریت شرایط نقش داشته است.

انتقاد از دولت نباید به تخریب و تضعیف آن تبدیل شود

وی با بیان اینکه حمایت از دولت به معنای نفی نقد نیست، گفت: به جای آنکه به دولت آسیب بزنیم یا با انتقادهای غیرمنصفانه و غیرقابل قبول آن را تضعیف کنیم، باید در شرایط کنونی از دولت حمایت کنیم.

این نماینده ادوار مجلس افزود: البته انتقاد سازنده و منصفانه جایگاه خود را دارد، اما نباید به‌ گونه‌ای رفتار کنیم که نتیجه آن تضعیف دولت در شرایط حساس کشور باشد. امروز بیش از هر چیز به همدلی، همکاری و همراهی نیاز داریم. باید تلاش کنیم فضای اتحاد، همدلی و همراهی در کشور تقویت شود و همه ظرفیت‌ها در خدمت منافع ملی قرار گیرد.

حضور مردم در خیابان‌ها در دوران جنگ، جهان را شگفت‌زده کرد

اعظمی با اشاره به تجربه حضور مردم در صحنه در جریان جنگ اخیر، گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و ایستادگی آنان در طول ۴۰ روز، جهان را انگشت‌ به‌ دهان کرد. این حضور و انسجام مردمی که هنوز هم ادامه دارد، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت ملی است و نشان می‌دهد که مردم در شرایط حساس چگونه از کشور خود حمایت می‌کنند.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وحدت باید حفظ شود. مردم با حضور خود نشان می‌دهند که در برابر تهدیدات خارجی، انسجام و همبستگی دارند. چنین سرمایه‌ای برای کشور بسیار مهم است و نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی، به این وحدت آسیب وارد کند.

اعظمی تاکید کرد: امیدوارم همه مردم، سیاستمداران، فعالان سیاسی، نمایندگان ادوار مجلس و نمایندگان کنونی با درک شرایط حساس کشور، برای تقویت وحدت و همدلی تلاش کنند. همه جریان‌های سیاسی و مسئولان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و اجازه ندهند اختلافات داخلی، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند. حفظ انسجام ملی وظیفه‌ای همگانی است و نباید آن را به یک جریان یا گروه خاص محدود کرد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان داشته باشید که در برابر دشمنان، هیچ سلاحی قدرتمندتر و مؤثرتر از وحدت و انسجام ملی نخواهیم داشت. اگر این وحدت را حفظ کنیم، می‌توانیم در برابر تهدیدات ایستادگی کرده و از منافع کشور دفاع کنیم.