به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که نیروهای آمریکایی در حوزه فرماندهی مرکزی (سنتکام) برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای «مصمم و استوار» هستند.

وی با ادعای آمادگی برای مشارکت در هرگونه اقدام لازم، از همکاری گسترده با ارتش رژیم صهیونیستی برای تضمین این هدف خبر داد.

وزیر جنگ دولت ترامپ در حالی این تهدیدها را مطرح می‌کند که تاکنون در تلاش‌های نظامی خود علیه ایران با ناکامی مواجه شده است.

وی با تمجید از توانمندی‌های رژیم صهیونیستی، از برخوردهای نظامی این رژیم در منطقه حمایت کرد و از اقدامات تجاوزکارانه آن در برابر ایران قدردانی نمود.

هگست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تلفات گسترده غیرنظامیان در جریان حملات پیشین آمریکا به ایران، از ارائه پاسخ مشخص خودداری کرد.

وی همچنین با اتخاذ رویکردی جنگ‌طلبانه، تولید صنایع نظامی آمریکا را عاملی برای ثبات اقتصادی و ایجاد مشاغل در سراسر ایالات متحده دانست و از عدم واگذاری این توانمندی‌ها به کشورهای دیگر سخن گفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده در آستانه انتخابات کنگره قرار دارد؛ انتخاباتی که در سایه تنش‌های شدید با ایران و نارضایتی‌های اقتصادی در داخل آمریکا، می‌تواند موازنه قدرت در واشنگتن را با تمرکز بر دغدغه‌های امنیت ملی و هزینه‌های زندگی تغییر دهد.