به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: در بارندگی‌های عصر روز گذشته ایستگاه چوخون بشاگرد ۲۳ میلی‌متر، کاهکن ۱۳.۷ میلی‌متر و شهر سردشت ۹.۴ میلی‌متر بارندگی ثبت کردند.

وی افزود: با پایان اعتبار هشدار نارنجی شماره ۱۴ هواشناسی، هشدار زرد شماره ۴۱ از امروز تا یکشنبه هفته آینده صادر شده است که بر اساس آن در ارتفاعات برخی نقاط مستعد استان شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب همچنان فراهم است.

کارشناس هواشناسی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط در ترددهای عصرگاهی به ویژه در شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد، تصریح کرد: امروز بعدازظهر نیز احتمال رشد ابر و بروز ناپایداری‌های جوی در محدوده شهرستان بندرعباس وجود دارد، اما شدت ناپایداری‌ها مانند روزهای گذشته نخواهد بود.

حمزه‌نژاد در تشریح وضعیت دریایی استان، بیان کرد: امروز از صبح تا ظهر شرایط دریا آرام است و در ساعات بعدازظهر نیز با رعایت احتیاط شرایط برای تردد شناورهای سبک فراهم خواهد بود، با این حال دریانوردان باید احتمال تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در محدوده شمال تنگه هرمز را مدنظر قرار دهند.

وی ادامه داد: دریا صبح فردا نیز آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر فردا وزش بادهای جنوب‌غربی در مناطق دریایی استان تقویت می‌شود و روز جمعه نیز وزش این بادها ادامه خواهد داشت، بنابراین رعایت احتیاط بیشتر برای تردد شناورهای سبک در روز جمعه ضروری است.

کارشناس هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت جزر و مد دریا، گفت: در حال حاضر آب در ساحل بندرعباس در وضعیت مد قرار دارد و زمان جزر امروز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه خواهد بود.