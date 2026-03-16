۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان

بندرعباس-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از بعدازظهر امروز ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز گذر ابر از آسمان استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر امروز با افزایش ابر در استان، وقوع رگبار پراکنده باران در پاره‌ای نقاط استان بویژه مناطق غربی و شمالی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا سه شنبه ۲۶ اسفند نیز احتمال وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: از بعدازظهر امروز با افزایش بادهای شمال غربی تا جنوب غربی دریا بویژه در محدوده تنگه هرمز نسبتا مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از اواخر وقت امشب و همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تشدید سرعت بادهای غربی کلیه مناطق دریایی استان مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: از اواخر وقت امشب بیشینه سرعت تندبادهای لحظه‌ای در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر خومی رسد.

وی افزود: توصیه می‌شود در این مدت شناورهای سبک از رفتن به دریا دوری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6775976

