پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز گذر ابر از آسمان استان پیش بینی میشود.
وی گفت: از بعدازظهر امروز با افزایش ابر در استان، وقوع رگبار پراکنده باران در پارهای نقاط استان بویژه مناطق غربی و شمالی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا سه شنبه ۲۶ اسفند نیز احتمال وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: از بعدازظهر امروز با افزایش بادهای شمال غربی تا جنوب غربی دریا بویژه در محدوده تنگه هرمز نسبتا مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از اواخر وقت امشب و همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تشدید سرعت بادهای غربی کلیه مناطق دریایی استان مواج پیش بینی میشود.
حمزه نژاد گفت: از اواخر وقت امشب بیشینه سرعت تندبادهای لحظهای در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۲۰ سانتیمتر خومی رسد.
وی افزود: توصیه میشود در این مدت شناورهای سبک از رفتن به دریا دوری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
