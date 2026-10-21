به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری صبح چهارشنبه در نشست شورای معاونان، مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش کردستان اظهار کرد: تغییر سبک زندگی کودکان و نوجوانان و کاهش فرصت‌های فعالیت بدنی، ضرورت توجه جدی‌تر به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را افزایش داده است.

وی با اشاره به گسترش آپارتمان‌نشینی، محدودیت فضاهای بازی و افزایش استفاده از فضای مجازی و بازی‌های دیجیتال افزود: این شرایط فرصت تحرک بدنی را کاهش داده و خطر کم‌تحرکی، اضافه‌وزن و چاقی را افزایش داده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر جایگاه تربیت‌بدنی در نظام تعلیم‌وتربیت گفت: ارتقای سواد حرکتی از سنین پایین و توجه به وضعیت جسمانی دانش‌آموزان، از راهکارهای مهم پیشگیری از عوارض کم‌تحرکی است.

جعفری توسعه فعالیت‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، تشکیل کانون‌های ورزش و تندرستی، برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها و توانمندسازی معلمان و مدیران را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی را افزایش دهد.

وی همچنین بر ضرورت همراهی خانواده‌ها در برنامه‌های سلامت‌محور تأکید کرد و افزود: آموزش والدین درباره تغذیه سالم، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و پایش وضعیت سلامت دانش‌آموزان باید در کنار توسعه فعالیت‌های ورزشی دنبال شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت عدالت در دسترسی به امکانات ورزشی بیان کرد: توسعه فضاهای ایمن و استاندارد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، و تأمین تجهیزات موردنیاز مدارس باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

جعفری بهره‌گیری از تجربه‌های موفق معلمان تربیت‌بدنی و ارزیابی مستمر برنامه‌ها را نیز ضروری دانست و بر نهادینه‌کردن فعالیت بدنی در زندگی روزمره دانش‌آموزان تأکید کرد.