به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت ، صبح امروز، دوشنبه ۱۹مردادماه در آیین آغاز عملیات اجرایی ایجاد و بهینه‌سازی ۳ هزار پروژه ورزشی، با حضور وزیر آموزش‌وپرورش و جمعی از مسئولان کشوری، ضمن گرامیداشت ایام عزاداری ماه محرم، اظهار کرد: تنوع‌بخشی به محیط‌ها و فرصت‌های یادگیری، یکی از اهداف کلان اسناد بالادستی و به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است و فضاهای ورزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های یادگیری، نقش مؤثری در تحقق این هدف دارند.

وی افزود: توسعه، بهسازی و بهینه‌سازی فضاهای ورزشی در کنار مؤلفه‌هایی همچون نیروی انسانی باکیفیت، محتوا و برنامه درسی، برای اجرای مطلوب برنامه‌های تربیتی ضروری است و این فضاها می‌توانند زمینه اجرای بهتر درس تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

جعفری با اشاره به کارکردهای گسترده فضاهای ورزشی مدارس، گفت: ایجاد این فضاها تنها به توسعه ورزش محدود نمی‌شود، بلکه در ایجاد نشاط، امید و شادابی، ارتقای سواد حرکتی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و در نهایت تحقق تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان نقش مهمی دارد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت ادامه داد: با حمایت وزیر آموزش‌وپرورش و تلاش همکاران در ستاد و استان‌ها، در سال گذشته با رویکرد دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیت‌بخشی به آموزش، اقدامات گسترده‌ای در حوزه تربیت‌بدنی و سلامت انجام شد.

وی طرح «میدان همدلی» را یکی از مهم‌ترین اقدامات مشارکت‌محور در این حوزه دانست و تصریح کرد: این طرح با هدف کیفیت‌بخشی به فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و با مشارکت مردم و در استمرار طرح «شهید سردار سلیمانی» اجرا شده است.

جعفری با اشاره به وضعیت سرانه فضاهای ورزشی پیش از اجرای این طرح، گفت: پیش از اجرای طرح‌های مشارکت‌محور، سرانه فضای ورزشی در آموزش‌وپرورش حدود ۳۸ صدم مترمربع بود و طی سال گذشته با اجرای ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی در حوزه‌هایی همچون زمین‌های چمن مصنوعی، کلاس‌های درس تربیت‌بدنی، تکمیل سالن‌های ورزشی و ایجاد کف‌پوش‌های ورزشی روباز، این سرانه به حدود ۴۸ صدم مترمربع افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع فضاهای ورزشی ایجادشده، یک هزار و ۲۶۶ فضای ورزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته که شامل ۴۵۶ زمین چمن مصنوعی و ۱۳۷ زمین چمن طبیعی است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت توسعه رشته فوتبال و فوتسال در مدارس، اظهار کرد: با اجرای طرح‌های جدید و اضافه شدن فضاهای ورزشی، تعداد زمین‌های چمن کشور به حدود ۷ هزار زمین نزدیک خواهد شد و این ظرفیت می‌تواند به توسعه فوتبال و فوتسال در مدارس و کشور کمک کند؛ چراکه این رشته‌ها از ورزش‌های مورد علاقه دانش‌آموزان و فرهنگیان هستند.

جعفری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۳ هزار پروژه ورزشی، گفت: این پروژه‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با ۳۲ اداره کل آموزش‌وپرورش و در محورهای مختلف در حال اجراست که یکی از محورهای اصلی آن «میدان همدلی» است.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات این پروژه‌ها با حمایت وزیر آموزش‌وپرورش و تلاش همکاران به استان‌ها ابلاغ شده و عملیات اجرایی در بسیاری از استان‌ها آغاز شده است. در برخی استان‌ها میزان پیشرفت پروژه‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده و در برخی مناطق، از جمله شهرستان‌های استان تهران، پیشرفت پروژه‌ها به حدود ۱۰۰ درصد نیز نزدیک شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با قدردانی از تلاش معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها و همکاران آنان، گفت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های در دست اجرا متناسب با نوع و مساحت آن‌ها در مناسبت‌هایی همچون هفته دولت، هفته تربیت‌بدنی و دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسند و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرند.

جعفری ادامه داد: با اجرای این برنامه، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع به سرانه فضاهای ورزشی کشور اضافه خواهد شد و سرانه فضاهای ورزشی آموزش‌وپرورش از ۴۸ صدم مترمربع به حدود ۵۸ صدم مترمربع خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از حمایت‌های وزیر آموزش‌وپرورش و مجموعه مدیران و معاونان این وزارتخانه در پیشبرد برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت قدردانی کرد و گفت: نگاه جامع و تمام‌ساحتی وزیر آموزش‌وپرورش به مسائل تعلیم و تربیت و حمایت‌ها و راهنمایی‌های ایشان، زمینه اجرای این اقدامات را در حوزه تربیت‌بدنی و سلامت فراهم کرده است.

وی ضمن قدردانی از همراهی بخش های مختلف وزارت آموزش و پرورش با طرح های معاونت تربیت بدنی و سلامت با اشاره به همکاری نزدیک میان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اظهار کرد: با ایجاد این هماهنگی و هم‌افزایی، ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس با انسجام بیشتری به کار گرفته خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش همچنین از تلاش‌های همکاران حوزه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، دفاتر تخصصی تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، سلامت و تندرستی و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی قدردانی کرد.

جعفری با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در توسعه فضاهای ورزشی مدارس، گفت: «میدان همدلی» می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی، زمینه هم‌افزایی و مشارکت بیشتر برای توسعه فضاهای ورزشی مدارس را فراهم کند تا دانش‌آموزان در میدان‌های ورزشی، که میدان‌های تربیت و از محیط‌های مورد علاقه آنان است، نشاط و شادابی بیشتری را تجربه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، زمینه ارتقای سلامت، نشاط، امید و تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم شود.