دریافت 3 MB کد مطلب 6984995 https://mehrnews.com/x3dpcW ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ کد مطلب 6984995 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ سرهنگ قلابی با وعده کار اداری، ۵۵ میلیون تومان و ۵۰۰ دلار گرفت یکی از شاکیان پرونده سرهنگ قلابی گفت: متهم برای انجام کار اداری از او ۵۵ میلیون تومان و ۵۰۰ دلار دریافت کرده است. کپی شد مطالب مرتبط شاکی سرهنگ قلابی: پول رهن خانهام را به او دادم تاجر قلابی هند در گلپایگان ۷ میلیارد کلاهبرداری کرد سرهنگ قلابی تهران دستگیر شد؛ اخاذی با لباس و کارت جعلی پلیس دندانپزشک قلابی در خاش دستگیر شد؛ مطب غیرمجاز پلمب شد برچسبها نیروی انتظامی دستگیری دستگیری سارق
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