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کد مطلب 6984995
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

سرهنگ قلابی با وعده کار اداری، ۵۵ میلیون تومان و ۵۰۰ دلار گرفت

سرهنگ قلابی با وعده کار اداری، ۵۵ میلیون تومان و ۵۰۰ دلار گرفت

یکی از شاکیان پرونده سرهنگ قلابی گفت: متهم برای انجام کار اداری از او ۵۵ میلیون تومان و ۵۰۰ دلار دریافت کرده است.

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