به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم حسینعلی نیکو، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس با انجام رصدهای اطلاعاتی از فعالیت غیرقانونی یک دندان‌پزشک قلابی در یکی از مناطق این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خاش، افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم، مردی جوان و تبعه خارجی است که در یک منزل اجاره‌ای، بدون مجوز قانونی به ارائه خدمات دندان‌پزشکی به شهروندان اقدام می‌کرد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس اطلاعات پس از اطمینان از غیرقانونی بودن فعالیت این فرد و با هماهنگی قضائی، به محل اعزام شدند و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

نیکو تصریح کرد: محل فعالیت این فرد پلمب شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای دریافت خدمات درمانی به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند و فریب تبلیغات خدمات ارزان‌قیمت در محل‌های غیرمطمئن را نخورند.

جانشین فرمانده انتظامی خاش همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک درمانی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.