آرش شراهی کارگردان فیلم کوتاه «سرباز» از آثار حاضر در بخش داستانی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داستان این اثر گفت: فیلم درباره سربازی است که برای انجام وظیفه به مأموریتی اعزام می‌شود تا زندانی‌ای را به دادگاه منتقل کند اما به دلیل مشکلات شخصی و درگیری با وسواس در این مسیر با اتفاقات عجیب و غیرمنتظره‌ای روبه‌رو می‌شود.

وی با بیان اینکه «سرباز» نخستین تجربه رسمی او در فیلمسازی است، اظهار کرد: پیش از این کارهای دانشجویی و تجربی انجام داده بودم اما حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران با نخستین فیلم حرفه‌ای‌ام، تجربه متفاوتی است. از یک سو حضور در این رویداد برایم خوشایند و هیجان‌انگیز است و از سوی دیگر می‌دانم تعداد زیادی فیلم از سراسر ایران به جشنواره ارسال شده‌اند و تنها تعداد محدودی از آنها امکان حضور پیدا می‌کنند. همچنین فیلمسازان انجمن سینمای جوانان ایران در این رقابت حضور دارند و طبیعتاً آنها نیز سهم قابل توجهی در این فضا دارند. با این حال از اینکه فیلمم به جشنواره راه پیدا کرد، خوشحالم.

شراهی درباره چگونگی ورودش به عرصه فیلمسازی توضیح داد: علاقه اصلی من نوشتن بود و همچنان نیز به نوشتن علاقه دارم. حدود شش یا هفت سال پیش به‌طور اتفاقی با گروهی در ارتباط با جشنواره فیلم کوتاه آشنا شدم. قرار بود در دوره‌هایی برای انتقال تجربه با حضور برخی استادان شرکت کنیم و هدف اولیه من نیز بیشتر یادگیری در حوزه نوشتن بود.

وی افزود: به‌تدریج وارد جمعی شدم که اعضای آن در زمینه‌های مختلفی مانند فیلمبرداری، عکاسی و فیلمسازی فعالیت می‌کردند. مدتی در کنار آنها بودم و نوشته‌هایی را که داشتم در اختیارشان گذاشتم. دوستانم از نوشته‌ها استقبال کردند و در ادامه در همان فضا یکی دو فیلم ساختیم. یکی از دوستان نیز به من پیشنهاد داد که اثری را که خودم نوشته‌ام، شخصاً بسازم. در آن زمان تجربه و ایده مشخصی برای ورود به این مسیر نداشتم اما با تشویق و کمک او تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.

این کارگردان ادامه داد: ورود من به فیلمسازی تا حد زیادی اتفاقی بود. پیش از آن دوره تخصصی خاصی نگذرانده بودم و تجربه چندانی هم نداشتم اما پس از آن تلاش کردم بیشتر بخوانم و یاد بگیرم. فراهم شدن امکان تجربه کردن در کنار دوستانم نقش مهمی در ادامه این مسیر داشت و از این بابت خوشحالم.

شراهی با اشاره به دشواری‌های فیلمسازی در شرایط فعلی بیان کرد: بسیاری از فیلمسازان جوان با مشکلات و محدودیت‌های زیادی به‌ویژه از نظر هزینه‌ها و امکانات روبه‌رو هستند. با این حال آنها همچنان تلاش می‌کنند فیلم بسازند و تجربه‌های زندگی خود را به تصویر بکشند. به نظرم فارغ از اینکه نتیجه کار اثری خوب، متوسط یا ضعیف باشد همین تلاش برای بیان تجربه‌های شخصی و روایت جهان پیرامون ارزشمند و قابل احترام است.

وی افزود: فکر می‌کنم هر کسی که به سینما علاقه دارد و دغدغه این فضا را درک می‌کند، بهتر است آثار فیلمسازان جوان را ببیند. این حرف برای من بیشتر از آنکه توصیه باشد یک خواهش است چون معتقدم تلاش این افراد برای فیلمسازی و بیان تجربه‌هایشان بخش جذاب و قابل احترام این مسیر است.

این فیلمساز در پاسخ به اینکه دوست دارد چه سینماگری اثرش را تماشا کند، گفت: افراد زیادی هستند که دوست دارم فیلمم را ببینند اما اگر قرار باشد یک نفر را انتخاب کنم، ترجیح می‌دهم همسرم تماشاگر فیلمم باشد. در میان سینماگران نیز علاقه داشتم آقای بهرام بیضایی فیلمم را ببینند.

شراهی در پایان درباره انتظاراتش از حضور در جشنواره اظهار کرد: همین که فیلمم در جشنواره حضور دارد، برایم کافی است. این را بدون اغراق می‌گویم چراکه از ابتدا با هدف حضور در جشنواره یا رسیدن به اتفاقی خاص فیلم نساختم بلکه می‌خواستم فیلمی ساخته باشم. اگر اتفاق مثبتی هم در ادامه رخ دهد طبیعتاً خوشحال‌تر خواهم شد.

فیلم کوتاه «سرباز» در بخش داستانی چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت.

نریمان عابدی، حامد مهدی نژاد، زنده یاد یعقوب صباحی و سروناز نانکلی بازیگران این فیلم هستند.