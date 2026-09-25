رویای فوتبالیست شدن در «یک قدم تا سکوت»؛ کودکان باید امیدوار بمانند

دانیال شهریاری کارگردان فیلم کوتاه «یک قدم تا سکوت» که در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد، درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: این فیلم حدود ۶ دقیقه است و داستان پسربچه‌ای را روایت می‌کند که به زندگی امیدوار است و آرزو دارد در آینده فوتبالیست شود اما در مسیر رسیدن به این آرزو با موانعی مواجه می‌شود که هیچ‌کدام حاصل انتخاب یا تقصیر خودش نیست.

وی ادامه داد: یکی از موانعی که در فیلم به آن پرداخته‌ایم، کوتاهی قد این کودک است. او به دلیل شرایط جسمانی خود و کوتاه بودن قدش مورد آزار و اذیت روحی قرار می‌گیرد. این آزارها تأثیر روانی زیادی بر او می‌گذارد و باعث می‌شود اعتمادبه‌نفسش در ادامه زندگی کاهش پیدا کند و حتی تا حدودی مانع پیشرفت او شود. برای من مهم بود که نشان دهم رفتارهای به ظاهر ساده و شاید حتی شوخی‌های معمول با کودکان می‌تواند تأثیرات جدی و ماندگاری بر روحیه و آینده آنها داشته باشد.

شهریاری درباره مخاطبان فیلم توضیح داد: مخاطب «یک قدم تا سکوت» فقط کودکان نیستند و بزرگسالان نیز می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند. فکر می‌کنم کودکان حدود ۱۳ یا ۱۴ سال و حتی سنین پایین‌تر می‌توانند بخشی از مفهوم فیلم را درک کنند. بازیگر کودک ما در فیلم نقش پسربچه‌ای ۱۲ ساله را بازی می‌کند در حالی که خودش حدود ۹ یا ۱۰ سال دارد.

وی افزود: در عین حال به نظرم بزرگسالان نیز می‌توانند از فیلم نکته‌ای دریافت کنند و در نحوه برخوردشان با کودکان دقت بیشتری داشته باشند. شاید گاهی لازم باشد بیشتر به احساسات بچه‌ها توجه کنیم و آنها را به خاطر تفاوت‌های ظاهری یا شرایطی که در آن نقشی ندارند، قضاوت نکنیم. از سوی دیگر امیدوارم کودکان نیز از فیلم این پیام را بگیرند که برای آرزوهایشان کوتاه نیایند، تلاش کنند و امیدوار بمانند.

این کارگردان ۲۳ ساله درباره تجربه ساخت نخستین فیلم خود بیان کرد: «یک قدم تا سکوت» اولین فیلم من است به همین دلیل حضور در فضای فیلمبرداری و جو صحنه در ابتدا کمی برایم سنگین بود اما با کمک دوستان و عوامل گروه، کار برایم بسیار آسان‌تر شد. چالش اصلی بیشتر پیدا کردن لوکیشن مناسب، انتخاب بازیگر و پیدا کردن دیگر هنرمندان و عوامل مورد نیاز فیلم بود.

شهریاری که پیش از این با همین فیلم در جشنواره «نهال» نیز حضور داشته است، درباره حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: خیلی خوشحالم که فیلمم در این جشنواره حضور دارد. نمی‌توانم بگویم انتظار چنین اتفاقی را نداشتم چون از ابتدا امیدوار بودم فیلم بتواند به این جشنواره برسد. به هر حال جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان جشنواره بزرگی است و حضور یک فیلم در آن برای هر فیلمسازی اتفاق ارزشمندی محسوب می‌شود. امیدوارم مخاطبان نیز فیلم را ببینند، با آن ارتباط برقرار کنند و از تماشایش راضی باشند.