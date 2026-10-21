دبیر بخش «سرزمین من» جشنواره تجسمی فجر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری طوبای زرین، سیدعباس میرهاشمی دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، «طوبای زرین» در حکمی صدرا مذهب‌یوسفی را به‌عنوان دبیر بخش استانی جشنواره، «سرزمین من» انتخاب کرد.

«سرزمین من؛ در ستایش آب» بخش استانی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که در تمامی استان‌های کشور به صورت ارائه پروپوزال گروه‌های هنری برگزار می‌شود. این بخش به آثار مرتبط با آب به‌مثابه مایه حیات، بحران آب و فرهنگ آب در جغرافیای فرهنگی و اقلیمی ایران می‌پردازد.

«سرزمین من؛ در ستایش آب» در ۲ بخش استانی و ملی برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی، حمایت و معرفی هنرمندان، استعدادهای جوان هنرهای تجسمی کشور، تقویت فعالیت‌های گروهی و میان رشته‌ای، گسترش عدالت فرهنگی، تقویت زیست‌بوم هنرهای تجسمی و توسعه هنرهای نوین و دیجیتال متناسب با مسائل روز جامعه است.

صدرا مذهب یوسفی که معاون هنری دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه هنر تهران و از فعالان حوزه مدیریت فرهنگی و هنری کشور است که تجربه فعالیت در عرصه‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و هنر شهری را در کارنامه خود دارد. او در پیشینه کاری خود، معاونت فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، دبیری سه دوره جشنواره هنرهای شهری و دبیری بینال مجسمه‌های شهری مشهد را دارد.