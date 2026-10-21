به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب ارکیان شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، در سخنانی با موضوع «مقاومت؛ از فرهنگ ایستادگی تا مسئولیت ساختن آینده» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای کردستان، اظهار کرد: هنگامی که مردم با قلب‌های همدل و اراده‌ای استوار در کنار یکدیگر می‌ایستند، قدرتی شکل می‌گیرد که ریشه در اتحاد، همبستگی و اراده جمعی یک ملت دارد.

وی با اشاره به نقش مردم، رزمندگان و مسئولان در حفظ انسجام کشور افزود: فداکاری رزمندگان اسلام، تلاش خدمتگزاران نظام و حضور و همراهی مردم در شرایط دشوار، جلوه‌هایی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ مقاومت است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

مقاومت؛ فراتر از یک واکنش مقطعی

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه مقاومت نباید به یک رویداد یا واکنش مقطعی محدود شود، تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان مقاومت را از یک رفتار موقت به فرهنگی پایدار تبدیل کرد؛ فرهنگی که در جان انسان‌ها ریشه بدواند و در رفتار روزمره آنان نمایان شود.

ارکیان با استناد به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: ارزش یک باور زمانی آشکار می‌شود که انسان در دشواری‌ها و موقعیت‌های حساس، به اصول اخلاقی و انسانی خود وفادار بماند. بر این اساس، مقاومت بیش از آنکه یک واکنش بیرونی باشد، منش و رویکردی درونی است که بر حفظ امید، پذیرش مسئولیت و پایبندی به حق استوار است.

وی با تأکید بر اهمیت صبر و پایداری جمعی افزود: صبر به معنای تسلیم شدن در برابر مشکلات نیست، بلکه توانایی حفظ خرد، اخلاق و اراده در دل دشواری‌هاست. جامعه مقاوم باید بتواند در شرایط فشار، توان ادامه مسیر و حل مسائل را در خود تقویت کند.

سرمایه اجتماعی؛ ثمره همدلی و مسئولیت‌پذیری

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در تقویت مقاومت گفت: همبستگی میان مردم و مسئولان از ظرفیت‌های مهم کشور برای عبور از شرایط دشوار است و حفظ این انسجام، نیازمند اعتماد متقابل و احساس مسئولیت مشترک است.

ارکیان با اشاره به نقش اقشار مختلف جامعه در تحقق فرهنگ مقاومت بیان کرد: معلمی که با وجود دشواری‌ها مسئولیت تربیت نسل آینده را رها نمی‌کند، کارمندی که وظیفه خود را با امانت‌داری انجام می‌دهد، خانواده‌ای که در سختی‌ها پشتیبان یکدیگر است و جوانی که برای یادگیری و ساختن آینده تلاش می‌کند، همگی جلوه‌هایی از مقاومت در زندگی اجتماعی هستند.

وی با اشاره به نقش معلمان در پاسداری از جان دانش‌آموزان، به حادثه حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب اشاره کرد و افزود: مسئولیت‌پذیری معلمان در قبال دانش‌آموزان، نمونه‌ای از تعهد و ایثاری است که در فرهنگ مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارد.

امید و خودباوری؛ لازمه عبور از دشواری‌ها

ارکیان با تأکید بر ضرورت حفظ امید و خودباوری در جامعه اظهار کرد: امید به معنای آسان دانستن مسیر نیست، بلکه به معنای باور به ارزشمند بودن تلاش و امکان حرکت در دل دشواری‌هاست.

وی افزود: جامعه برای عبور از بحران‌ها باید به ظرفیت‌های خود اعتماد داشته باشد و با شناسایی موانع و تلاش مستمر، توانایی‌های خود را تقویت کند. حفظ روحیه امید و پرهیز از ناامیدی، زمینه‌ساز تقویت اراده جمعی و حرکت در مسیر پیشرفت است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان همچنین با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی تصریح کرد: نمی‌توان خواهان جامعه‌ای بهتر بود، اما برای اصلاح آن اقدامی نکرد. مطالبه عدالت، همبستگی و بهبود شرایط باید با پایبندی به اصول اخلاقی و پذیرش سهم خود در اصلاح امور همراه باشد.

مقاومت فرهنگی با تلاش و اصلاح امور معنا پیدا می‌کند

وی با تأکید بر اینکه مقاومت تنها به مقابله با موانع بیرونی محدود نمی‌شود، گفت: ایستادگی در برابر فساد اخلاقی، بی‌تفاوت نبودن در برابر بی‌عدالتی، تلاش برای یافتن راه‌حل مشکلات و کمک به دیگران، از جلوه‌های مهم مقاومت فرهنگی است.

ارکیان با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دولت برای مدیریت مشکلات تأمین انرژی افزود: مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند که در شرایط دشوار، با همیاری و همکاری، زمینه دسترسی بخش‌های مختلف جامعه به نیازهای ضروری فراهم شود و به‌ویژه افراد و مناطق در معرض محدودیت، مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تلاش، توکل و پرهیز از درماندگی خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت زمانی به‌درستی شکل می‌گیرد که ایمان و امید با تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و اراده برای اصلاح امور همراه شود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور باشد.