کدخدایی: جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر پایه های دینی و مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، در دیدار جمعی از فرهیختگان و دانشگاهیان کشور عراق که به منظور آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کردند، با تاکید بر اینکه قطعا وقتی ما از کشور عراق صحبت می‌کنیم هیچ وقت جدایی بین ایران و عراق حس نمی‌کنیم، افزود: ان‌شاءالله همه ما جزو امت اسلامی هستیم، امتی که پیامبر عظیم‌الشان اسلام، نوری را بر جامعه اسلامی تاباند و ما ان‌شاءالله جزو هدایت شدگان الهی باشیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه از زمانی که انقلاب اسلامی عراق شکل گرفت و مردم عراق حکومت را در دست گرفتند مرتب در جریان تحولات عراق بوده است و با دانشگاهیان عراقی مباحثات علمی داشته‌اند، افزود: من از این فرصت هم استفاده می‌کنم و نکاتی را درباره شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کنم و چند اصل مهم آن را هم توضیح خواهم داد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران افتخار این را دارد که یک رهبر دینی به نام امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی علیه) نوری را بر کشور ایران و بلکه بر سراسر منطقه تاباندند.



وی با اشاره به دوران ستمشاهی ایران گفت:در دوران رژیم شاه اگرچه کشور ایران به عنوان یک کشور شیعه و مسلمان شناخته می‌شد اما ما آزادی عمل در عبادات و رفتارهای دینی‌مان را به راحتی نداشتیم. همچنین مهم‌ترین ویژگی رژیم شاه، وابستگی او به آمریکا و غرب بود و با اینکه کشور ما آن موقع ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت و درآمد نفتی زیادی هم داشتیم اما ۷۰ درصد در محرومیت زندگی می کردند و شاه فقط محافظ منافع آمریکا و غرب شناخته می‌شد.



رییس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: آنچه که امام خمینی(ره) برای ما به ارمغان آورد دو مساله بود؛ اول توجه به رعایت احکام اسلامی و دوم استقلال کشور و خارج شدن از زیر یوغ شرق و غرب. و این که شما ملاحظه می کنید چهل سال است که امریکا با مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران دشمنی می‌کند به خاطر همین استقلال جمهوری اسلامی ایرانی است.



کدخدایی ادامه داد: اگر مصاحبه های امام خمینی با خبرنگاران خارجی را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ملاحظه کنید، همین دو نکته را در فرمایشات ایشان می‌بینید؛ اجرای احکام اسلامی و آزادی و استقلال کشور ایران.



کدخدایی نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی برخاسته از رای مردم برشمرد و گفت: با رفراندومی که برگزار شد و اکثریت مردم ایران به آن رای دادند، نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت؛ ما می‌توانیم مدعی بشویم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی است مبتنی بر احکام اسلامی و مردم‌سالاری دینی و استقلال از استکبار و در مقدمه این قانون اساسی هدف از ایجاد حکومت یا نظام سیاسی اسلامی این طوری بیان شده که حکومت از نظر اسلام یک حکومت طبقاتی و سلطه‌گر یا گروهی نیست و جامعه اسلامی باید با ارزشهای اسلامی جهان‌شمول اداره شود. اینکه عرض کردم هیچ جدایی بین مردم مسلمان نیست، مخصوصا بین مردم ایران و عراق، با استناد به مقدمه قانون اساسی است که به آیه شریفه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَه» اشاره دارد و بیان می کند که نظام اسلامی باید به سمت ایجاد امت واحده برود.



عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصل دوم قانون اساسی که مبانی دینی نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند، اعتقاد به وحدانیت خداوند بزرگ، معاد، عدل و سایر مبانی دینی‌ اسلام را به عنوان مبانی این نظام سیاسی برشمرد و افزود: در همین اصل همچنین از نفی ستمگری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری هم صحبت شده است و اگرچه نظام ما یک نظام دینی است، اما نظام دینی‌ای است که مردم آن را انتخاب کرده‌اند و پشتیبان آن هستند و نقش مردم نادیده گرفته نشده است و اصل ششم قانون اساسی هم اشاره داره به همین بحث که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی انجام شود.پس جمهوری اسلامی ایران مبتنی است بر پایه های دینی و حمایت، حضور و مشارکت جدی مردم.