درگیری مسلحانه نیروهای جولانی و داعش در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون سوریه اعلام کرد که در درگیری نیروهای امنیتی رژیم جولانی و هسته‌های باقی مانده گروه تروریستی داعش در شهر رنکوس در حومه دمشق، شماری از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه هم از شهادت یک جوان دارای معلولیت بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر اسرائیلی هنگام نفوذ به حومه درعا خبر داد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد پس از نفوذ یک گروه نظامی اسرائیلی به حوض الیرموک، پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز این روستا و مناطق جنوبی سوریه به‌شدت افزایش یافته است.

نظامیان اشغالگر مسیر تردد در این منطقه را مسدود کردند و مانع از عبور گشتی وابسته به نیروهای ناظر سازمان ملل متحد (آندوف) شدند.

منابع محلی سوری همچنین اعلام کردند که رژیم اشغالگر اسرائیلی، جوانی را که چند روز پیش از روستای العَشّه در حومه جنوبی قنیطره ربوده بودند، آزاد کرد.

این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در سوریه در حالی است که رژیم جولانی تا کنون هیچ اقدام عملی و قابل توجهی را برای توقف آن انجام نداده و در عوض همیشه تأکید کرده است که برای مذاکره و مصالحه با تل آویو آمادگی دارد.