محکومیت گسترده تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فعالان مدنی و سازمان‌های مختلف با فراخوان برگزاری تظاهرات در استان‌های سوریه، تاکید کردند که حمله به مردم مناطق مرزی، تعرضی به تمام ملت سوریه است و حفاظت از جان و خاک میهن، یک «مسئولیت ملی مشترک» است که نباید با آن برخورد حاشیه‌ای داشت.

بر اساس این گزارش، در دمشق، پایتخت سوریه، صدها نفر با تجمع مقابل مقر سازمان ملل متحد در محله «المزه» ضمن محکومیت تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه خاک سوریه، ایستادگی جامعه بین‌المللی و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را خواستار شدند.

معترضان همچنین خواستار آزادی فوری سوری‌هایی شدند که در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی به سر می‌برند.

در استان القنیطره نیز، اهالی شهر «خان ارنبه» با تجمع در خیابان‌ها، تجاوز نظامی نیروهای اشغالگر را رد کرده و ضمن درخواست برای آزادی بازداشت شدگان، بر پایداری مردم منطقه تأکید کردند.

در همین راستا، مادران بازداشت شدگان در روستای «نبع الفوار» نیز با برگزاری تجمع، شفاف‌سازی درباره وضعیت فرزندان خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

گفته می‌شود کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تنها در ماه گذشته شاهد ۲۸۰ مورد تعرض و ورود به خاک سوریه توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بوده است.

این سازمان درباره پیامدهای این تجاوزگری برای غیرنظامیان و همچنین بازداشت دسته‌جمعی سوری‌ها هشدار داده است.

همچنین در ریف دمشق و شهر دوما، مردم در پی کشته شدن یک جوان معلول در استان درعا بر دستور فوری توقف نقض حقوق شهروندان توسط نیروهای اشغالگر و حفاظت از جان غیرنظامیان تأکید کردند.