به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نتایج نظرسنجی پژوهشکده IMEU بیانگر آن است که اکثر رأی دهندگان آمریکایی در شش ایالت سرنوشت ساز این کشور خواهان اتخاذ اقداماتی برای منع انتقال بمب ها به رژیم صهیونیستی هستند.

در این نظرسنجی ۳۲۰۰ شهروند آمریکایی از ایالت های جورجیا، آیوا، مین، کارولینای شمالی، اوهایو و تگزاس شرکت کردند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی اکثر آمریکایی ها خواهان کاهش حمایت های مالی از برنامه های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار در سال هستند. آنها تاکید کردند که تل آویو از جنگ علیه ایران بیشتر از آمریکا بهره می برد.

همچنین ۴۵ درصد از جمهوری خواهان در ایالت مین خواهان توقف ارسال بمب ها به رژیم صهیونیستی شدند.

نظرسنجی های جدیدی نشان می دهد که جنگ علیه ایران به صورت گسترده ای مورد توجه رأی دهندگان آمریکایی در مقایسه با موضوع مهاجرت است.