«اگر شما اینجا باشید، خیال من راحت است»؛ روایتی از زندگی سردار شیرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، در نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکایی-صهیونی به شهادت رسید. پایگاه KHAMENEI.IR بخش‌هایی از زندگی او را به روایت خانواده‌اش منتشر کرد.



«من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا.» (احزاب: ۲۳)



سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا بود. زندگی او از فعالیت‌های انقلابی در رفسنجان و تحصیل در دانشگاه اراک آغاز شد، با مسئولیت‌های پس از انقلاب و سال‌ها خدمت در دفتر فرمانده معظم کل قوا ادامه یافت و در نهایت، در پی حمله آمریکایی-صهیونی در نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید.



پایگاه KHAMENEI.IR در ادامه مطالب پرونده «مردان صادق»، ویژه معرفی شهدای تیم حفاظت و دفتر مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی سوم، در گزارشی کوتاه بخش‌هایی از حیات نورانی این شهید را که برگرفته از گفت‌وگو با خانواده اوست منتشر کرد.



از رفسنجان تا دفتر رهبری



شهید محمد شیرازی اول اسفند ۱۳۳۴ در رفسنجان به دنیا آمد. از جوانی در فعالیت‌های انقلابی شهر حضور داشت و در دانشگاه اراک فیزیک خواند، در حالی که زبان را هم به عنوان رشته دوم دنبال می‌کرد. همسرش از هوش سرشار و نظم او یاد می‌کند. آن دو نسبت فامیلی داشتند؛ سردار شهید شیرازی پسرخاله پدر او بود و در سال ۱۳۵۶ با یکدیگر ازدواج کردند.



آشنایی خانواده شهید شیرازی با رهبر شهید به سال‌های پیش از انقلاب برمی‌گشت. پدر شهید برای سرکشی به مبارزان تبعیدی، از جمله حضرت آقا، به جیرفت می‌رفت و حضرت آقا نیز به خانه پدر سردار شیرازی رفته بودند. این رفت‌وآمدها پیش از مسئولیت‌های رسمی شهید شکل گرفته بود و در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.



سردار شهید شیرازی پس از پیروزی انقلاب، مسئول عقیدتی-سیاسی پادگان لشکر قزوین شد و سپس همراه همسرش به تهران آمد و در بسیج به فعالیت پرداخت. او با رهبر شهید در مدرسه علوی ارتباط داشت. زمانی که شهید باهنر قصد داشت او را به آموزش‌وپرورش ببرد، رهبر شهید فرمودند: «اگر شما اینجا باشید، خیال من راحت است.» در سال‌های جنگ نیز مدتی همراه همسرش در اهواز بود. وی بعدها در دفتر فرمانده کل قوا مشغول به کار شد و پس از آغاز رهبری حضرت آقا، تا زمان شهادت ریاست دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا را بر عهده داشت.



خاطرات خانواده از دیدار با رهبر شهید



همسر شهید می‌گوید هیچ‌وقت از مسائل کاری در خانه حرف نمی‌زد. یادداشت‌های روزانه داشت و ملاقات‌هایش با حضرت آقا را ثبت می‌کرد، اما دفترهایش را به خانه نمی‌آورد. رفتن به دیدار آقا برایش عادی نشده بود و هر بار پیش از دیدار، خود را مرتب و آراسته می‌کرد.



همسر شهید از خاطرات خانوادگی دیدار با حضرت آقا نیز یاد می‌کند: «یک بار یکی از نوه‌ها چای را روی فرش ریخت و حضرت آقا خودشان خم شدند و آنجا را تمیز کردند.» در دیداری دیگر، دو جلد کتاب «سیره ائمه علیهم‌السلام» نوشته آقای رسولی محلاتی را برای همسر شهید فرستادند. عقد دختران خانواده را نیز در دیدارهای دسته‌جمعی خواندند.



خانواده سردار شهید شیرازی در مناسبت‌های مختلف با خانواده حضرت آقا دیدار داشتند. همسر شهید از دیداری در سال ۱۳۸۹ در منزل آقای طاهری خرم‌آبادی در قم یاد می‌کند که پس از درگذشت پسر ایشان، حضرت آقا به خانه‌شان رفتند.



همسر سردار شهید شیرازی در سال ۱۳۸۰ مدیریت حوزه علمیه خواهران «زینب کبری» را بر عهده گرفت که همسر رهبر شهید نیز به آن حوزه آمده بودند. به گفته او، حضرت آقا اجازه می‌دادند وجوهات برای طلاب مصرف شود، اما برای ساخت حوزه اجازه مصرف آن را نمی‌دادند.



همسر شهید از شرکت در روضه‌های حاج‌خانم، همسر رهبر شهید انقلاب، یاد می‌کند: «در ماه‌های رجب و شعبان، افطار ساده‌ای می‌دادند که خودشان پخته بودند.» حاج‌خانم دو بار به خانه خانواده شیرازی آمدند؛ آخرین بار در سال ۱۳۹۱، همراه دختر و عروسشان. ایشان به دیدار خانواده شهدا نیز می‌رفتند، از جمله خانواده شهیدان احمد کاظمی، طهرانی‌مقدم، حاج قاسم سلیمانی و همدانی.



روزهای پایانی



یک روز پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه، شهید شیرازی در دفتر سردار سلامی بود. پس از بازگشت، به همسرش گفته بود: «سردار سلامی گفته که او را شهید می‌کنند.» دو سه هفته پیش از شهادت، شهید شیرازی به همسرش گفته بود: «امروز دست آقا را بوسیدم.»



روز نهم اسفند، همسرش در حوزه علمیه و در محل کارش بود که از حمله به دفتر رهبری باخبر شد. ساعت هفت شب، برادر شهید، شیخ علی‌آقا، خبر شهادت حاج‌آقا را به او رساند.



یکی از برادرزاده‌های شهید که با او رفت‌وآمد داشت، بعدها خواب دیده بود که حاج‌آقا به او گفته است: «چیز زیادی از بدن من نمانده و خانواده به همین راضی باشند.» همسر شهید همچنین به یاد می‌آورد که هنگام شهادت برادر سردار شیرازی، پدرشان به او گفته بود: «همسر شهید بعدی خانواده ما تو هستی.»



شهید شیرازی در کنار حضرت آقا در نهم اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید و پیکر او در رواق دارالحجه حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام به خاک سپرده شد.