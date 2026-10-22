  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

توکلی: حضور آگاهانه مردم موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح می‌شود

توکلی: حضور آگاهانه مردم موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح می‌شود

سنندج- نماینده ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: حضور آگاهانه مردم موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و خدمتگزاران نظام می‌شود و اهمیت همراهی و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف را می‌رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به اهمیت بصیرت دینی اظهار کرد: غفلت، جهالت، تهاجم فرهنگی دشمن و پیروی از هوای نفس از جمله موانعی هستند که می‌توانند قدرت تشخیص و تحلیل صحیح را در جامعه تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه کنترل نفس و پایبندی به آموزه‌های دینی نقش مهمی در هدایت انسان دارد، افزود: انسان در صورت پیروی بی‌قیدوشرط از خواسته‌های نفسانی ممکن است از مسیر حق فاصله بگیرد و در تشخیص واقعیت‌ها دچار اشتباه شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: انسان باید با تکیه بر عقل، ایمان و تعالیم دینی، خواسته‌های نفسانی خود را مدیریت کند؛ چراکه رها کردن نفس می‌تواند زمینه‌ساز رفتارهای نادرست و دوری از مسیر هدایت شود.

توکلی با اشاره به تفاوت مراتب نفس در آموزه‌های دینی گفت: انسان ممکن است در زندگی دچار خطا و لغزش شود، اما با بیداری وجدان، پشیمانی از اشتباه و بازگشت به مسیر صحیح می‌تواند رفتار خود را اصلاح کند آنچه اهمیت دارد، مراقبت از خویشتن و پرهیز از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های نادرست است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی افزود: بصیرت دینی به انسان کمک می‌کند تا در مواجهه با مسائل مختلف، تحت تأثیر هیجان‌ها، شایعات و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و با شناخت و تحلیل درست تصمیم بگیرد.

ضرورت بررسی اخبار پیش از انتشار در فضای مجازی

توکلی با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و گردش سریع اخبار اظهار کرد: یکی از زمینه‌هایی که دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از آن استفاده می‌کند، انتشار اخبار کذب، شایعه و اطلاعات نادرست است.

وی ادامه داد: گاهی افراد بدون بررسی صحت یک خبر، آن را برای دیگران ارسال می‌کنند تا از جریان اخبار عقب نمانند؛ درحالی‌که هر فرد باید پیش از بازنشر مطالب، درباره منبع و اعتبار آن تحقیق کند و از افراد آگاه و منابع قابل اعتماد اطلاعات بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان تأکید کرد: برخورداری از بصیرت مستلزم تأمل، تحقیق و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده است و جامعه باید در برابر جریان‌هایی که با انتشار اطلاعات نادرست به دنبال ایجاد تردید و اختلاف هستند، هوشیار باشد.

دشمن به دنبال تضعیف اراده و باورهای جامعه است

توکلی با اشاره به تقابل جبهه انقلاب اسلامی با دشمنان گفت: از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، دشمنان تلاش کرده‌اند با ابزارها و شیوه‌های مختلف، باورهای مردم را تضعیف و اراده عمومی را دچار تردید کنند.

وی افزود: حفظ بصیرت دینی، شناخت اهداف دشمن و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از عوامل مهم در مقابله با این تلاش‌هاست. مردم باید با شناخت و آگاهی، مسائل را بررسی کنند و اجازه ندهند اختلافات و فضاسازی‌های نادرست، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم می‌تواند موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و خدمتگزاران نظام شود و نشان‌دهنده اهمیت مشارکت و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف است.

توکلی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ بصیرت، هوشیاری و امید به آینده خاطرنشان کرد: عزت، قدرت و آرامش جامعه در گرو شناخت صحیح، ایستادگی در مسیر حق و پرهیز از پیروی از هوای نفس است؛ ازاین‌رو، تقویت بصیرت دینی باید در رفتار فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6986692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها