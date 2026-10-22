به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به اهمیت بصیرت دینی اظهار کرد: غفلت، جهالت، تهاجم فرهنگی دشمن و پیروی از هوای نفس از جمله موانعی هستند که می‌توانند قدرت تشخیص و تحلیل صحیح را در جامعه تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه کنترل نفس و پایبندی به آموزه‌های دینی نقش مهمی در هدایت انسان دارد، افزود: انسان در صورت پیروی بی‌قیدوشرط از خواسته‌های نفسانی ممکن است از مسیر حق فاصله بگیرد و در تشخیص واقعیت‌ها دچار اشتباه شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: انسان باید با تکیه بر عقل، ایمان و تعالیم دینی، خواسته‌های نفسانی خود را مدیریت کند؛ چراکه رها کردن نفس می‌تواند زمینه‌ساز رفتارهای نادرست و دوری از مسیر هدایت شود.

توکلی با اشاره به تفاوت مراتب نفس در آموزه‌های دینی گفت: انسان ممکن است در زندگی دچار خطا و لغزش شود، اما با بیداری وجدان، پشیمانی از اشتباه و بازگشت به مسیر صحیح می‌تواند رفتار خود را اصلاح کند آنچه اهمیت دارد، مراقبت از خویشتن و پرهیز از تسلیم شدن در برابر خواسته‌های نادرست است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی افزود: بصیرت دینی به انسان کمک می‌کند تا در مواجهه با مسائل مختلف، تحت تأثیر هیجان‌ها، شایعات و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و با شناخت و تحلیل درست تصمیم بگیرد.

ضرورت بررسی اخبار پیش از انتشار در فضای مجازی

توکلی با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و گردش سریع اخبار اظهار کرد: یکی از زمینه‌هایی که دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی از آن استفاده می‌کند، انتشار اخبار کذب، شایعه و اطلاعات نادرست است.

وی ادامه داد: گاهی افراد بدون بررسی صحت یک خبر، آن را برای دیگران ارسال می‌کنند تا از جریان اخبار عقب نمانند؛ درحالی‌که هر فرد باید پیش از بازنشر مطالب، درباره منبع و اعتبار آن تحقیق کند و از افراد آگاه و منابع قابل اعتماد اطلاعات بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان تأکید کرد: برخورداری از بصیرت مستلزم تأمل، تحقیق و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده است و جامعه باید در برابر جریان‌هایی که با انتشار اطلاعات نادرست به دنبال ایجاد تردید و اختلاف هستند، هوشیار باشد.

دشمن به دنبال تضعیف اراده و باورهای جامعه است

توکلی با اشاره به تقابل جبهه انقلاب اسلامی با دشمنان گفت: از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، دشمنان تلاش کرده‌اند با ابزارها و شیوه‌های مختلف، باورهای مردم را تضعیف و اراده عمومی را دچار تردید کنند.

وی افزود: حفظ بصیرت دینی، شناخت اهداف دشمن و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از عوامل مهم در مقابله با این تلاش‌هاست. مردم باید با شناخت و آگاهی، مسائل را بررسی کنند و اجازه ندهند اختلافات و فضاسازی‌های نادرست، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم می‌تواند موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و خدمتگزاران نظام شود و نشان‌دهنده اهمیت مشارکت و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف است.

توکلی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ بصیرت، هوشیاری و امید به آینده خاطرنشان کرد: عزت، قدرت و آرامش جامعه در گرو شناخت صحیح، ایستادگی در مسیر حق و پرهیز از پیروی از هوای نفس است؛ ازاین‌رو، تقویت بصیرت دینی باید در رفتار فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.