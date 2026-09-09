توکلی: روایتگری صحیح سلاح رسانه در برابر تحریف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی رسانه که در محل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در سنندج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اظهار کرد: ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان سرمایه‌های ماندگار این سرزمین هستند و یاد و راه آنان باید در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه رسانه و جهاد تبیین، زنده نگه داشته شود.

وی با قدردانی از حضور و فعالیت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و مدیران پایگاه‌های خبری استان افزود: اصحاب رسانه در شرایط کنونی نقش پیشقراولان مقابله با تحریف و روایت‌های نادرست دشمن را بر عهده دارند و مسئولیت آنان تنها انتقال خبر نیست، بلکه باید در مسیر روشنگری و تبیین واقعیت‌ها نیز گام بردارند.

جهاد تبیین مأموریتی مستمر و فوری

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین بیان کرد: دشمن هیچ‌گاه از طراحی و اجرای سناریوهای تبلیغاتی، عملیات روانی و جنگ شناختی دست نمی‌کشد و به همین دلیل جامعه رسانه‌ای نیز باید همواره هوشیار و آماده باشد.

توکلی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف اصحاب رسانه در شرایط کنونی، روایتگری صحیح و تبیین ابعاد مختلف حوادث و رویدادهاست؛ چرا که اگر واقعیت‌ها به‌درستی روایت نشوند، دشمن تلاش می‌کند روایت مورد نظر خود را جایگزین حقیقت کند.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر افزود: نباید ابعاد یک درگیری صرفاً در میدان نظامی خلاصه شود؛ بلکه باید زمینه‌های شکل‌گیری، اهداف طرفین، پیامدها و ابعاد پنهان و آشکار آن نیز برای افکار عمومی تشریح شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت دقیق حوادث گفت: رسانه‌ها باید ابعاد مختلف مقاومت و ایستادگی ملت ایران را برای آیندگان ثبت کنند تا نسل‌های آینده در برابر روایت‌های تحریف‌شده و عملیات فریب دشمن دچار خطای محاسباتی نشوند.

توکلی با برشمردن عوامل مؤثر در پیروزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نخستین عامل، نصرت الهی و پایبندی به وعده‌های خداوند است و اعتقاد داریم هر اندازه در مسیر دین و ارزش‌های الهی ثابت‌قدم باشیم، مشمول عنایت و نصرت الهی خواهیم بود.

وی دومین عامل را مدیریت راهبردی و حکمرانی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: در طول دهه‌های گذشته دشمنان تلاش کرده‌اند ناکارآمدی نظام دینی را القا کنند، اما استمرار انقلاب اسلامی و عبور از بحران‌ها و تهدیدهای مختلف نشان داده است که این نظام توان مدیریت شرایط سخت را دارد.

توکلی اضافه کرد: سومین عامل، حضور و پشتیبانی مردم است. هیچ نظامی بدون همراهی مردم نمی‌تواند در برابر فشارهای سنگین و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند و حضور مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

هم‌افزایی جبهه مقاومت از عوامل قدرت ایران است

وی همچنین مدیریت و هم‌افزایی جبهه مقاومت را از دیگر عوامل مؤثر دانست و گفت: ظرفیت‌های موجود در جبهه مقاومت باید در تحلیل تحولات منطقه مورد توجه قرار گیرد و رسانه‌ها نیز وظیفه دارند این ابعاد را برای جامعه تبیین کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های ملی را ضروری دانست و عنوان کرد: همه ارکان کشور، از دولت و مجلس گرفته تا اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی، باید در مسیر تقویت امنیت ملی و منافع کشور با یکدیگر همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

توکلی در ادامه به نشانه‌های شکست دشمن در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این شکست، ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف راهبردی خود است.

وی افزود: دشمن با تصور دستیابی سریع به اهداف خود وارد میدان شد، اما مقاومت مردم و توانمندی‌های موجود در کشور موجب شد هزینه‌های سنگینی بر دشمن تحمیل شود، بدون آنکه بتواند به اهدافی که از ابتدا برای خود تعریف کرده بود دست یابد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش کرد از مسیر جنگ روانی، ایجاد تردید، تشکیک در واقعیت‌ها و اثرگذاری بر اراده مردم اهداف خود را دنبال کند و این مسئله نشان می‌دهد عرصه اصلی نبرد تنها میدان نظامی نیست.

وی با اشاره به کاهش اعتماد عمومی به قدرت‌های غربی در افکار عمومی جهان گفت: تضعیف هژمونی آمریکا و فرسایش بازدارندگی آن در منطقه و جهان از دیگر پیامدهایی است که باید به‌صورت دقیق و حرفه‌ای برای افکار عمومی تبیین شود.

خطای محاسباتی دشمن درباره مقاومت

توکلی یکی از دلایل شکست دشمن را خطای محاسباتی در شناخت محور مقاومت دانست و اظهار کرد: دشمن تصور می‌کند با ضربه زدن به گروه‌ها و جریان‌های مقاومت در کشورهای مختلف می‌تواند ساختار مقاومت را از بین ببرد، در حالی که مقاومت تنها یک ساختار نظامی نیست، بلکه ریشه در باور، اعتقاد و هویت ملت‌ها دارد.

وی اضافه کرد: دشمن همچنین بیش از اندازه به قدرت نظامی و اقتصادی خود تکیه کرده است، در حالی که قدرت مادی به‌تنهایی نمی‌تواند نتیجه یک نبرد را تعیین کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین ضعف در تصمیم‌گیری‌های راهبردی را از دیگر عوامل شکست دشمن برشمرد و گفت: اگر دشمن مسیر اشتباه خود را ادامه دهد، باید منتظر شکست‌های بیشتری باشد.

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش شفافیت مسئولان با مردم تأکید کرد و گفت: مردم ظرفیت پذیرش واقعیت‌ها را دارند و باید مسائل و اهداف راهبردی کشور با آنان صادقانه در میان گذاشته شود.

وی افزود: البته برخی اطلاعات دارای طبقه‌بندی است و نمی‌توان همه جزئیات را بیان کرد، اما اصل بر این است که اهداف و راهبردهای کشور برای مردم شفاف باشد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشار اقتصادی، تاب‌آوری مردم را کاهش داده و اعتماد عمومی را تضعیف کند؛ بنابراین مدیریت صحیح معیشتی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین الزامات شرایط کنونی است.

توکلی تصریح کرد: رسانه‌ها ضمن مطالبه‌گری باید واقعیت‌ها را نیز در نظر بگیرند و در کنار بیان مشکلات، برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌ها نیز مطالبه‌گری دلسوزانه داشته باشند.

ضرورت هوشیاری در برابر بدعهدی دشمن

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت بی‌اعتمادی نسبت به دشمنان گفت: نباید با تغییر شرایط سیاسی یا انعقاد تفاهم‌نامه‌ها تصور کنیم تهدید دشمن پایان یافته است؛ بلکه باید همواره نسبت به بدعهدی و نقض تعهدات احتمالی هوشیار باشیم.

وی افزود: رسانه مؤمن و انقلابی باید نسبت به تحولات پیرامونی اشراف داشته باشد و در برابر تلاش دشمن برای ایجاد فتنه، تحریف واقعیت‌ها و ارائه تصویر نادرست از جامعه، هوشمندانه عمل کند.

توکلی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر جریان رسانه‌ای انقلاب در تراز انقلاب اسلامی به‌صورت هماهنگ و همدلانه عمل کند، رسانه‌های معاند نمی‌توانند به هویت مردم، کردستان و ایران آسیب وارد کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، برادری، انسجام و هم‌افزایی در عرصه رسانه نیاز داریم و هر اندازه این انسجام بیشتر باشد، امکان مقابله با عملیات روانی و تحریف‌های دشمن نیز افزایش خواهد یافت.