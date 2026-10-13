توکلی: دشمن به دنبال تضعیف بصیرت دینی و تغییر سبک زندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاها توکلی شامگاه سه شنبه در سخنانی با تأکید بر اهمیت بصیرت دینی اظهار کرد: غفلت و فراموشی از مهم‌ترین موانع بصیرت هستند و تداوم آن‌ها می‌تواند قدرت تشخیص و بینایی دل را از انسان بگیرد.



وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی افزود: دشمن با بهره‌گیری از فشار ترکیبی و جنگ شناختی درصدد است اراده‌ها، باورهای اعتقادی، افکار و تصمیم‌های جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، هوشیاری و آگاهی در برابر این اقدامات ضرورتی جدی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه دشمن در کنار اقدامات نظامی، باورها و ارزش‌های جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: تضعیف بصیرت دینی، کمرنگ کردن معیارهای زندگی عفیفانه و تغییر سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، از جمله اهدافی است که باید نسبت به آن‌ها آگاه بود.



توکلی با اشاره به نقش فرهنگ و آموزه‌های دینی در هدایت جامعه گفت: در طول تاریخ، پیامبران و اولیای الهی برای هدایت انسان‌ها و تحقق حاکمیت ارزش‌های الهی تلاش کرده‌اند و در دوران معاصر نیز آگاهی و بصیرت عمومی مردم از ظرفیت‌های مهم در مقابله با توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.



وی اضافه کرد: دشمن از غفلت، فراموشی و ناآگاهی برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد؛ بنابراین، افزایش شناخت و قدرت تحلیل مردم می‌تواند زمینه خنثی‌سازی این برنامه‌ها را فراهم کند.



سبک زندگی دینی باید در عمل تقویت شود



توکلی با اشاره به تلاش برای ترویج الگوهای فرهنگی بیگانه اظهار کرد: اگر رفتارها و سبک زندگی جامعه با مبانی و جهان‌بینی الهی فاصله بگیرد، باید نسبت به زمینه‌ها و عوامل این تغییرات تأمل کرد و اجازه نداد ارزش‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی کمرنگ شوند.



وی با اشاره به اهمیت خانواده و فرزندآوری افزود: خانواده‌ها باید با شناخت دقیق آموزه‌های دینی و توجه به اهمیت تربیت نسل آینده، در برابر الگوهایی که با مبانی اعتقادی جامعه ناسازگارند، هوشیار باشند.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، دروغ، شایعه، تهمت و برداشت‌های نادرست را از شیوه‌های اثرگذاری بر افکار عمومی دانست و تأکید کرد: دشمن برای ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه تلاش می‌کند و در این مسیر، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی و قومیت‌های مختلف را از اهداف خود مستثنا نمی‌داند.



وی خاطرنشان کرد: حفظ هوشیاری، آمادگی و شناخت درست از شرایط، می‌تواند مانع تحقق اهداف تفرقه‌افکنانه دشمن شود. جامعه باید با پرهیز از دامن زدن به اختلافات، بر نقاط مشترک و حفظ وحدت تمرکز کند.



امید به رحمت الهی و ایستادگی در برابر مشکلات



توکلی با تأکید بر ضرورت حفظ امید در شرایط دشوار گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه را نباید نادیده گرفت، اما مقابله با این مشکلات نیازمند توجه به مسئولیت‌ها، تقویت اقتصاد مقاومتی و عمل به آموزه‌های دینی در عرصه‌های مختلف است.



وی با اشاره به ضرورت صبر و استقامت در برابر دشواری‌ها افزود: مؤمنان نباید امید خود را به رحمت الهی از دست بدهند؛ وعده الهی، مؤمنان را به پایداری و ثبات قدم در مسیر حق فرا می‌خواند.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در پایان بر ضرورت تقویت بصیرت دینی، حفظ هوشیاری در برابر جنگ شناختی و پایبندی عملی به ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.