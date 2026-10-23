تاریخ شفاهی رایزن اقتصادی آمریکا در ایران، منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تقاطع خیابان روزولت» با هدف گردآوری و حفظ داده‌های تاریخی مرتبط با تحولات ایران معاصر، دو بخش از مصاحبه‌های تاریخ شفاهی «ویلیام لهفلد» را در قالب یک مجموعه واحد ارائه می‌کند. این مصاحبه‌ها در چارچوب پروژه‌های تاریخ شفاهی و با همکاری بنیاد مطالعات ایران، دفتر پژوهش‌های تاریخ شفاهی دانشگاه کلمبیا و انجمن مطالعات و آموزش دیپلماتیک انجام شده‌اند و زیر نظر کارگروه تاریخ تحولات اجتماعی ایران معاصر در پژوهشکده ترجمه و تلفیق شده‌اند.

بخش نخست مصاحبه‌ها را «ویلیام بور» در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ در واشنگتن دی‌سی انجام داده است. این گفت‌وگوها بر فعالیت‌های لهفلد در ایران متمرکزند و موضوعاتی همچون نقش او در عرصه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی آمریکا را در بر می‌گیرند. بخش دوم مصاحبه‌ها را «چارلز استوارت کندی» در سال ۱۹۹۴ انجام داده است. این بخش به دوران کودکی، تحصیل و مسیر زندگی لهفلد تا پیش از ورود به ایران می‌پردازد.

یکی از محورهای مهم این مجموعه، بررسی تأثیر سیاست‌های آمریکا بر تصمیم‌های شاه، دولتمردان، انتصاب‌های اقتصادی و مناسبات تجاری ایران است. در جریان مصاحبه‌ها، ویلیام بور با طرح پرسش‌هایی درباره روابط و تعاملات لهفلد با افراد مختلف، جزئیات ارتباطات و تأثیرگذاری‌های سیاسی و اقتصادی را دنبال کرده است. مسئله نفوذ اقتصادی شوروی و بریتانیا در ایرانِ آن دوره نیز از دیگر موضوعاتی است که در این گفت‌وگوها مورد توجه قرار گرفته است.

از ویژگی‌های کتاب، حفظ ادبیات و سبک گفتاری مصاحبه‌شوندگان در ترجمه است. در بخش‌هایی از گفت‌وگوها، نگاه از بالا به پایین آمریکا به ایران و سوگیری‌های برخاسته از رویکرد مصاحبه‌شوندگان و سیاست کلی آمریکا نسبت به ایران بازتاب یافته است. این موارد با رعایت امانت در ترجمه حفظ شده‌اند و در برخی بخش‌ها نیز برای توضیح مطالب، پاورقی‌های کوتاهی درج شده است. همچنین با توجه به ماهیت تاریخ شفاهی، تلاش شده سبک محاوره‌ای و غیررسمی متن اصلی در ترجمه باقی بماند.

فهرست کتاب، مسیر زندگی و فعالیت‌های ویلیام لهفلد را از دوران کودکی و تحصیل تا ورود به ارتش ایالات متحده در جنگ جهانی دوم و سپس فعالیت‌های دانشگاهی و دیپلماتیک او دنبال می‌کند. تحصیل در دانشگاه جورج‌تاون و دانشگاه هاروارد، فعالیت در وزارت امور خارجه آمریکا، مأموریت در افغانستان و اسپانیا و مسئولیت‌های اقتصادی و تجاری در آرژانتین و ایتالیا، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این مجموعه است. بخش پایانی فهرست ارائه‌شده نیز به مأموریت اقتصادی و تجاری لهفلد در تهران در سال ۱۹۶۹ میلادی اختصاص دارد.

کتاب «تقاطع خیابان روزولت؛ تاریخ شفاهی ویلیام لهفلد، رایزن اقتصادی ایالات متحده در ایران» نوشته سید حسین خاتمی سبزواری و حسین باقری، در چاپ نخست سال ۱۴۰۵، ۲۱۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و در قطع رقعی از سوی انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.