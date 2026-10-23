محمدزاده: خانواده و مدرسه خاستگاه پویایی جامعه‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدزاده پیش از ظهر جمعه در جشنواره فرهنگی ورزشی «شهر پویا» در رشت، که به همت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان گیلان برگزار شد، ضمن قدردانی از حاضران و برگزارکنندگان جشنواره ،اظهار کرد: این حضور در میدان و شرکت در جشنواره فرهنگی ورزشی پویایی جامعه را می رساند.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه «میدان پویا، شهر پویا و خانواده پویا» شعار نیست، بلکه یک باور است، افزود: این باور از خانواده آغاز می‌شود، در مدرسه ادامه پیدا می‌کند و در میدان‌های شهر گسترش می‌یابد. امروز شاهد یکی از این برنامه‌ها هستیم.

وی ادامه داد:وزارت آموزش‌وپرورش در راستای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، به‌ویژه در ساحت زیستی و بدنی، بر نشاط، پویایی، تحرک، بالندگی و فعالیت‌های بدنی تأکید دارد. امیدواریم همه ما برای رونق پویایی و نشاط جامعه تلاش کنیم و این مسئولیت را تنها بر دوش آموزش‌وپرورش نگذاریم.

برنامه «میدان پویا» در سراسر کشور تدوام باید داشته باشد

محمدزاده با اشاره به برگزاری برنامه «میدان پویا» در سراسر کشور اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، امروز در همه استان‌ها و در ۷۴۷ منطقه کشور برنامه میدان پویا در حال برگزاری است. امیدواریم این برنامه تنها به یک رویداد یا پروژه محدود نماند و به‌صورت مستمر، در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف اجرا شود.

وی با تأکید بر نقش مدرسه در تربیت دانش‌آموزان گفت: مدرسه یکی از مهم‌ترین بسترهای اجرای برنامه‌های دانش‌آموزان است. این برنامه‌ها می‌توانند مسئولیت پذیری، نشاط، مشارکت، رهبری و مدیریت را در دانش‌آموزان تقویت کنند.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش تحقق همراهی خانواده‌ها و همه ارگان‌ها در اهداف آموزش و پرورش را مهم برشمرد و افزود:انجام این مسئولیت سنگین تنها بر عهده مدرسه، معلم و مدیر مدرسه نیست. آن‌ها به تنهایی نمی‌توانند این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهند.

عدالت، کیفیت و هویت محور برنامه‌های آموزش‌ و پرورش است

محمدزاده با اشاره به سه سیاست ابلاغ‌ شده از سوی مقام عالی وزارت گفت: معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، عدالت، کیفیت و هویت را سرلوحه برنامه‌ریزی و اقدامات خود قرار داده است.

وی عدالت را به معنای دسترسی همه دانش‌آموزان به فضاها و فعالیت‌های ورزشی دانست و گفت:عدالت یعنی همه دانش‌آموزان ما در سراسر ایران اسلامی، در همه مدارس و حتی در مدارس محروم، به فضاهای ورزشی و فعالیت‌های بدنی حداقلی دسترسی داشته باشند.

مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش درباره کیفیت بخشی نیز گفت و تصریح کرد: کیفیت بخشی یعنی ارتقای کیفیت برنامه‌های تربیت‌بدنی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان؛ یعنی متناسب با نیازهای جسمانی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنیم و تنها به اجرای پروژه‌ها بسنده نکنیم.

وی تقویت هویت ملی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی دانش‌آموزان را از دیگر محورهای فعالیت‌های آموزش‌وپرورش برشمرد و اظهار کرد: هویت باید در مدرسه تقویت شود و برنامه‌های دانش‌آموزان در این مسیر نقش داشته باشند.