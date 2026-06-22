۲۸۶۲ فضای ورزشی به سرانه ورزشی مدارس اضافه شد

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش، در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت، اظهار کرد: برای سه دوره قبل از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ، الگو و مدل مفهومی مشخصی طراحی کردهایم تا فعالیتهای تربیتبدنی و سلامت دانشآموزان بر اساس یک نقشه راه دنبال شود.
وی افزود: در دوره قبل از جنگ، برنامهها در سه محور توسعه فضاها و تجهیزات ورزشی، ارتقای منابع انسانی و تولید محتوا و برنامههای تربیتی طراحی و اجرا شد.
افزایش ۲۸۶۲ فضای ورزشی در مدارس
جعفری با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس، گفت: در کنار برنامههای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، طی سال گذشته ۲۸۶۲ فضای ورزشی به سرانه فضاهای ورزشی آموزشوپرورش اضافه شد.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات نیز کاروانهای تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهر با نشاط» راهاندازی شد تا مدارس از امکانات مورد نیاز برای فعالیتهای ورزشی و سلامتمحور بهرهمند شوند.
مدرسه؛ محور اصلی ورزش و سلامت دانشآموزی
معاون تربیتبدنی و سلامت با تأکید بر رویکرد مدرسهمحور، گفت: اعتقاد داریم تربیتبدنی، بازی و ورزش یک کارگاه عملی تعلیم و تربیت است و علاوه بر سلامت جسمی، کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امیدآفرینی و نشاطآفرینی دارد.
وی افزود: به همین دلیل همه برنامههای ورزشی و سلامتمحور را به سمت مدرسه هدایت کردیم تا دانشآموزان در محیط مدرسه تجربه عملی این فعالیتها را داشته باشند.
برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی دانشآموزی
جعفری با اشاره به توسعه رقابتهای ورزشی دانشآموزان، گفت: مسابقات و المپیادهای ورزشی مدارس از هفته تربیتبدنی به صورت جدی آغاز شد و در ادامه جام اقتدار در سطح منطقهای برگزار شد.
وی افزود: برگزاری مسابقات در سطوح استانی، کشوری و بینالمللی نیز با حمایت وزیر آموزشوپرورش و همراهی مجلس و دولت دنبال شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت با اشاره به موفقیتهای ورزشی دانشآموزان، گفت: در یک سال گذشته تیم ژیمناستیک دانشآموزی در بحرین مقام پنجم جهان و در صربستان مقام ششم جهان را کسب کرد و در رشته والیبال نیز با تغییر شرایط، برنامهریزی جدیدی انجام شد.
تغییر مدل فعالیتها در دوران جنگ
جعفری با اشاره به شرایط دوران جنگ، گفت: در شرایط جنگی، سناریوی فعالیتها تغییر کرد و مدل اجرای برنامههای تربیتبدنی و سلامت متناسب با شرایط جدید طراحی شد.
وی افزود: در این دوره، علاوه بر آموزش درس تربیتبدنی، فوقبرنامه های ورزشی نیز در قالبهای مختلف دنبال شد.
ورزش مجازی و پویشهای دانشآموزی در دوران جنگ
معاون تربیتبدنی و سلامت گفت: در دوران جنگ برنامههایی مانند خانه پویا، باشگاههای مجازی، آمادگی جسمانی، بازیهای ورزشی، چالشهای ورزشی، مسابقات مجازی کشوری، بازیهای فکری و طرح «پهلوان ایران» اجرا شد.
وی افزود: همچنین پویشهایی با محوریت سلامت، امید و مسئولیت اجتماعی دانشآموزان از جمله «هر دانشآموز یک سفیر سلامت»، «ایمنی»، «سپاس» و «امدادگر» اجرا شد.
جعفری با اشاره به مأموریت «ماکان»، گفت: این برنامه نیز با هدف توجه به مسائل تربیتی و اجتماعی دانشآموزان اجرا شد.
تولید محتوا و ارتباطات بینالمللی
وی ادامه داد: در کنار فعالیتهای ورزشی، تولید بیانیهها، ارتباط با نهادهای بینالمللی و برنامههای فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت تا نقش دانشآموزان در عرصههای اجتماعی و ملی تقویت شود.
برنامههای گسترده برای دوران پس از جنگ
معاون تربیتبدنی و سلامت با اشاره به برنامههای آینده، گفت: برای دوران پس از جنگ، برنامه ویژه اوقات فراغت تابستانی طراحی شده است.
وی افزود: این برنامهها با شعار و محورهای «میدان پویا، شهر پویا، خانه پویا، خانواده پویا، رویداد پویا و دانشآموز پویا» اجرا خواهد شد.
جعفری ادامه داد: مسابقات کشوری نیز با مجوز وزیر آموزشوپرورش در شش منطقه برنامهریزی شده و تلاش میکنیم فعالیتهای ورزشی دانشآموزان با گستردگی بیشتری دنبال شود.
اعزام کاروان ژیمناستیک دانشآموزی به برزیل
معاون تربیتبدنی و سلامت همچنین از برنامهریزی برای حضور در رقابتهای بینالمللی خبر داد و گفت: با همکاری مسئولان ورزش کشور و ۱۰ رئیس فدراسیون ورزشی، برنامهریزی لازم برای اعزام کاروان ژیمناستیک دانشآموزی زیر ۱۸ سال به برزیل در حال انجام است.
وی تأکید کرد: هدف آموزشوپرورش این است که ورزش دانشآموزی را به عنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند تربیت، سلامت و امیدآفرینی نسل آینده تقویت کند.
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