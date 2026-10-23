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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴

محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴

رئیس پلیس راه فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز، اول آبان، به‌دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره جزئیات محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در محورهای مواصلاتی کشور گفت: با توجه به افزایش حجم ترافیک در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، مقرر شد از ساعت ۱۴ امروز، ۱ آبان، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال)، از ابتدای آزادراه تهران–شمال ممنوع شود.

وی افزود: مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور نیز تا زمان روان‌سازی مسیر و تخلیه بار ترافیکی، به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های میانک، مکارود و ولی‌آباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در آزادراه کرج–قزوین، محدوده پل حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعمال‌شده را بررسی کنند و ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند. همچنین رانندگان باید برای مدیریت زمان سفر، از توقف‌های غیرضروری در مسیرهای پرتردد بپرهیزند و به توصیه‌ها و دستورات مأموران پلیس راه توجه داشته باشند.

کد مطلب 6986909
مهسا حيدری توچائی

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