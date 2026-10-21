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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی

توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی

رئیس پلیس راه فراجا از اجرای طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی در ۱۱ استان کشور طی روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، در تشریح جزئیات اجرای طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی اظهار کرد: طی روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر، عملیات برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان کشور اجرا شد که در جریان آن، ۶۱۴ خودرو اعمال قانون و ۵۰۶ خودرو به‌صورت ساعتی توقیف شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ مورد پلاک مخدوش شناسایی شد و ۱۲ خودرو نیز به دلیل ارتکاب تخلفات سرعت فوق‌بحرانی به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی تصریح کرد: سرعت‌های بحرانی و فوق‌بحرانی از عوامل خطرساز در تصادفات جاده‌ای هستند؛ چراکه با افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده کاهش می‌یابد و در صورت وقوع تصادف، احتمال بروز صدمات شدید و تلفات جانی افزایش پیدا می‌کند.

سرهنگ محبی ادامه داد: اجرای این طرح با هدف شناسایی و متوقف کردن رانندگانی انجام می‌شود که با سرعت‌های بسیار بالا، جان خود و سایر کاربران راه را به خطر می‌اندازند. در این چارچوب، خودروهای متخلف شناسایی شده و متناسب با نوع تخلف، اقدامات قانونی لازم درباره آنها انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: برخورد با سرعت‌های بحرانی صرفاً به اعمال قانون محدود نمی‌شود، بلکه با رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده دنبال می‌شود تا از تداوم رفتارهای پرخطر رانندگی و وقوع تصادفات شدید جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از رانندگی پرخطر، در حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.

کد مطلب 6985496
مهسا حيدری توچائی

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