۴ کشته در تصادفات پایتخت؛ مرگ تلخ مادر و کودک ۷ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وقوع ۴ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته آخر مهرماه اظهار کرد: موتورسواران با حفظ تمرکز کامل هنگام رانندگی، توجه مستمر به مسیر حرکت و پیش‌ بینی رفتار سایر کاربران ترافیک می‌توانند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند بنابراین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و توجه کامل به مسیر مقابل ضامن حفظ جان موتورسوار و دیگر شهروندان است.

وی در ادامه افزود: رانندگان و موتورسواران با رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی، فرصت کافی برای واکنش و توقف به‌ موقع در شرایط اضطراری را فراهم کنند. حرکت با فاصله کم، به ‌ویژه هنگام ترمز ناگهانی خودرو جلویی، احتمال برخوردهای زنجیره‌ای و تصادفات شدید را افزایش می‌دهد از این رو رعایت فاصله طولی از اصول مهم رانندگی ایمن است.

اولین حادثه در هفته چهارم مهرماه «عدم استفاده از کلاه ایمنی» و پایانی تلخ برای موتورسوار

وی بیان کرد: حوالی ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه یک دستگاه سواری تیبا در بزرگراه بسیج به سمت شمال زیر پل امام علی(ع)» به دلیل عدم رعایت فاصله طولی نقض ماده ۱۷۲ آیین نامه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که متاسفانه در این حادثه موتورسوار ۵۰ ساله مذکر در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می‌کند.

متاسفانه حادثه ناگوار دیگری به دلیل «عدم توجه به جلو» برای عابر پیاده رقم خورد

وی ادامه داد: روز جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ در تهرانپارس خاک سفید خیابان احسان یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده برخورد برخورد می نماید که متاسفانه در این حادثه عابر پیاده ۶۰ ساله مونث در اثر شدت ضربه در محل فوت می‌کند.

حادثه سوم عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در بزرگراه بسیج جان مادر و کودک ۷ ساله را گرفت

سردار موسوی پور گفت: حوالی ساعت ۰۴:۵۰ روز جمعه ۲۴ مهرماه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و دو سرنشین آن در اثر شدت جراحات وارده در محل فوت کردند.

هشدار پلیس راهور به موتورسواران؛ عدم توجه به جلو « نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه» کماکان حادثه تلخ در کمین عابرین پیاده

وی افزود: دوشنبه ۲۷ مهر ماه حوالی ساعت ۲۲:۳۸ در بزرگراه آزادگان به سمت شرق زیر پل صنیع خانی یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده برخورد می نماید در پی این حادثه تلخ عابر پیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه این فرد هنگام عبور از عرض معبر از پل عابر پیاده استفاده نکرده بود.

سردار موسوی‌پور از عابران پیاده خواست برای عبور از بزرگراه‌ها و معابر پرتردد از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند و از ورود ناگهانی به مسیر حرکت خودروها بپرهیزند. عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه، فرصت واکنش را از رانندگان می‌گیرد و می‌تواند پیامدهای جبران ‌ناپذیری به همراه داشته باشد انتخاب مسیر ایمن و استفاده از پل عابر، گامی موثر در حفظ جان و پیشگیری از تصادفات تلخ وناگوار است.