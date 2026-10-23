به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی در پیامی، افتخارآفرینی سامان پاکباز، ملی‌پوش قهرمان کشورمان و کسب مدال ارزشمند طلا در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۶ را تبریک گفتو این موفقیت را مایه افتخار جامعه ورزشی استان و مردم شهرستان سی‌سخت دانست.

در متن این پیام آمده است:

افتخارآفرینی ملی‌پوش قهرمان، آقای سامان پاکباز، در مسابقات پارا آسیایی ۲۰۲۶ را به این عزیز سرافراز و جامعه ورزشی استان تبریک می‌گویم.

کسب مدال ارزشمند طلا، نشان از توانمندی، شایستگی و استعداد فرزندان استانمان در عرصه ورزش بین‌المللی دارد و بار دیگر ظرفیت‌های ارزشمند ورزشی این خطه را به نمایش گذاشت.

ما نیز در کنار خانواده این قهرمان پرافتخار و مردم شریف سی‌سخت، به وجود ایشان افتخار می‌کنیم و این موفقیت ارزشمند را به جامعه ورزشی کشور و استان تبریک می‌گوییم.