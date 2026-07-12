تبریک وزیر آموزش و پرورش به قهرمانان المپیاد جهانی فیزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، متن پیام تبریک علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برای درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب رتبه نخست جهان در بخش تجربی و افتخارآفرینی تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب ۵ مدال ارزشمند (۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره) در المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) در کلمبیا، مایه مباهات و سربلندی ملت بزرگ ایران است.

این موفقیت درخشان، جلوه‌ای از استعداد، همت و تلاش ستودنی دانش‌آموزان عزیز و حاصل مجاهدت علمی معلمان، مربیان و اساتید فرهیخته کشور است. این افتخار ارزشمند را به اعضای شایسته تیم ملی، خانواده‌های گرانقدر آنان، فرهنگیان ارجمند و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، حمایت از استعدادهای برتر و پرورش سرمایه‌های انسانی، از مهم‌ترین رسالت‌های نظام تعلیم و تربیت است و این افتخارآفرینی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، عزت، توفیق و سربلندی روزافزون فرزندان عزیز ایران را مسئلت دارم.