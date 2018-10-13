استاندار قزوین کسب مدال در مسابقات پارآسیایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در پی درخشش خیره کننده و بی نظیر نمایندگان شایسته و ارزنده ورزش استان قزوین در سومین دوره بازیهای پارآسیایی ۲۰۱۸ در جاکارتا که منجر به کسب ۲ مدال طلا؛ ۱ نقره و ۱ برنز گردید؛ پیام تبریکی را صادر کرد.

در این پیام آمده است: با استعانت از خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) قهرمانان ارزنده و اخلاق مدار ورزش ایران اسلامی و استان قزوین بار دیگر افتخارآفرینی کردند و با کسب ۴ مدال رنگارنگ در آوردگاه بازیهای پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، افتخاری ارزشمند را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه موفق ورزش و جوانان کشورمان رقم زدند تا برگ زرین دیگری را برای استان همیشه قهرمان قزوین رقم بزنند.

قهرمانان و فرزندان غیور استان شهید پرور قزوین با عملکردی بی نظیر و درخشان افتخار بسیار ارزشمندی را برای ایران اسلامی و استان قزوین کسب کردند و برای اولین بار در تاریخ ورزش و جوانان استان قزوین موفق شدند ۴ مدال رنگارنگ را در این رویداد مهم ورزشی آسیا بدست آورند.

قهرمانان شایسته استان قزوین موفق شدند در این رقابت ها باکسب ۲ مدال طلا توسط حسین فرزانه سیاهکل در والیبال نشسته و محسن جلیلوند در گلبال، همچنین یک مدال نقره توسط علیرضا قورچی بیگی در شطرنج نابینایان و کم بینایان و ۱ مدال برنز توسط سمیرا جلیلوند در گلبال بانوان؛ عملکرد بی نظیری در سومین دوره بازیهای پارآسیایی در جاکارتا اندونزی داشته باشند و با کسب ۴ مدال رنگارنگ، افتخاری ارزشمند برای کشورمان و استان همیشه سرافراز قزوین رقم زدند.

اینجانب این موفقیت بسیار ارزشمند را به مردم همیشه قهرمان ایران اسلامی و استان قزوین، مدیران و هیئت های ورزشی استان، جامعه ورزش و خانواده قهرمانان افتخارآفرین تبریک عرض کرده، موفقیت و توفیق همگان را از درگاه ایزد منان خواستارم.