تجلیل از قهرمان مسابقات جهانی اسکیت در چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور فرماندار شهرستان چالوس شامگاه جمعه در آیین تجلیل از امیرمهدی یاحقی، قهرمان مسابقات جهانی اسکیت سرعت در ماده ۱۰۰ متر، بر ضرورت حمایت مستمر از ورزشکاران مستعد تأکید کرد و خواستار معرفی تجربه‌ها و مسیر موفقیت این قهرمان به نسل جوان شد.

یوسف‌پور در این مراسم با تبریک کسب این عنوان قهرمانی اظهار کرد: دستیابی به موفقیت‌های ورزشی در سطح جهانی، حاصل تلاش مستمر، پشتکار و عبور از مسیر دشوار تمرین و آمادگی است و این دستاورد می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای جوانان باشد.

وی با اشاره به افتخارآفرینی این ورزشکار در عرصه بین‌المللی افزود: حضور موفق ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی و به اهتزاز درآمدن پرچم کشور، مایه افتخار جامعه و نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی جوانان ایران است.

فرماندار چالوس با تأکید بر نقش خانواده‌ها و مجموعه‌های مسئول در پرورش استعدادهای ورزشی، از تلاش‌های صورت‌گرفته برای رسیدن این قهرمان به جایگاه کنونی قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از ورزشکاران شهرستان تأکید داشت.

یوسف‌پور همچنین پیشنهاد کرد امیرمهدی یاحقی با همکاری مدیریت آموزش و پرورش در مدارس شهرستان حضور پیدا کند و با بیان تجربیات، خاطرات و چگونگی طی کردن مسیر قهرمانی خود، دانش‌آموزان را با اهمیت پشتکار، هدف‌گذاری و استمرار در تلاش آشنا کند.

وی در ادامه خواستار مشارکت بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای پشتیبانی از جوانان مستعد شد و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه‌های لازم، شاهد تداوم موفقیت ورزشکاران چالوسی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

فرماندار شهرستان چالوس در پایان، موفقیت امیرمهدی یاحقی را به این ورزشکار، خانواده وی، جامعه ورزشی و مسئولان پشتیبان تبریک گفت و بر اهمیت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان و استان مازندران تأکید کرد.