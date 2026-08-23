به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان چالوس اظهار کرد: در مجموع ۳۱ پروژه عمرانی و خدماتی در این ایام در شهرستان چالوس افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که ۳۰ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی یک پروژه نیز آغاز خواهد شد.

وی افزود: مجموع اعتبار پروژه‌های هفته دولت در چالوس هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است که از این میزان هزار و ۴۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان مربوط به پروژه‌های قابل افتتاح و ۱۴ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌ای است که عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

فرماندار چالوس با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در اجرای این پروژه‌ها مشارکت دارند، گفت: شهرداری چالوس یک پروژه با اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان، شهرداری هچیرود پنج پروژه با اعتبار ۲۱۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و شهرداری مرزن‌آباد نیز یک پروژه به ارزش ۱۰ میلیارد تومان برای افتتاح در هفته دولت دارند.

یوسف‌پور ادامه داد: جهاد کشاورزی نیز پنج پروژه با مجموع اعتبار ۵۰۶ میلیارد تومان را در برنامه افتتاح دارد که از جمله آنها می‌توان به کشتارگاه صنعتی اشاره کرد که با بهره‌برداری از آن ظرفیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری منطقه تقویت خواهد شد.

وی اضافه کرد: سه پروژه نیز با اعتبار ۶۳ میلیارد تومان در بخش مربوط به آب و فاضلاب، یک پروژه مشترک سپاه و کمیته امداد با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، هشت پروژه حوزه برق با اعتبار ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و یک پروژه اداره صنعت، معدن و تجارت با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار چالوس گفت: بنیاد مسکن نیز یک پروژه به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک پروژه با اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومان، مخابرات دو پروژه به ارزش ۱۸ میلیارد تومان و آموزش و پرورش نیز دو پروژه با مجموع اعتبار پنج میلیارد تومان را در این ایام افتتاح خواهند کرد.

پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام چالوس

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان، اظهار کرد: تلاش کردیم در مدت فعالیت دولت، پروژه‌هایی را که سال‌ها به دلایل مختلف متوقف یا با تأخیر مواجه بودند، دوباره فعال کنیم و به سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به پروژه‌های راهسازی افزود: برخی طرح‌ها از جمله زیرگذر و محورهای مواصلاتی شهرستان سال‌ها با مشکل مواجه بودند و در یکی از محورهای مهم نیز پس از تغییر پیمانکار، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری در حال انجام است.

فرماندار چالوس با بیان اینکه بخشی از عملیات اجرایی این پروژه‌ها در ماه‌های آینده تکمیل می‌شود، گفت: برای ادامه عملیات نیز برنامه زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده و امیدواریم بخش‌های باقی‌مانده طی دو سال آینده به نتیجه برسد.

یوسف‌پور اجرای این طرح‌ها را در بهبود دسترسی، کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل تردد مردم و گردشگران مؤثر دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

پیگیری نهضت عدالت آموزشی

فرماندار چالوس همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های مرتبط با نهضت عدالت آموزشی در شهرستان گفت: در این حوزه نیز اقدامات خوبی انجام شده و تلاش شده است ظرفیت خیران مدرسه‌ساز بیشتر در مناطق کم‌برخوردار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی از اجرای پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه شهید فولادی و مدرسه سه‌کلاسه روستای گلکار خبر داد و افزود: در کنار ساخت مدارس جدید، چندین پروژه مرمت و بازسازی مدارس نیز در شهرستان انجام شده است.

یوسف‌پور ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای نیز میان آموزش و پرورش و شهرداری در زمینه برخی نیازهای آموزشی شهرستان منعقد شده و بخشی از مسائل و نیازهای این حوزه از طریق این همکاری مشترک در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پروژه مدرسه پروین نیز گفت: مقدمات اجرای این طرح انجام شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. این پروژه با توجه به قرار گرفتن در مرکز شهر می‌تواند نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی چالوس داشته باشد.

فعال شدن محلات برای افزایش مشارکت اجتماعی

فرماندار چالوس در ادامه با اشاره به رویکرد محله‌محوری دولت اظهار کرد: هدف از اجرای طرح‌های محله‌محور، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت مردم و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی از پایین به بالا است.

وی افزود: در این طرح تلاش می‌شود مردم هر محله مسائل و اولویت‌های خود را شناسایی و برای حل آنها با مسئولان همکاری کنند تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با نیازهای واقعی محلات انجام شود.

یوسف‌پور گفت: در حال حاضر پنج محله در شهرستان چالوس در قالب این طرح فعال هستند و پنج محله دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که در نهایت همه محلات شهرستان در این فرآیند مشارکت داشته باشند، چرا که فعال شدن ظرفیت‌های محلی می‌تواند در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد.

فرماندار چالوس در پایان با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های بزرگ شهرستان در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند، اظهار امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و تأمین اعتبارات، طرح‌های مهم و نیمه‌تمام نیز در مناسبت‌های پیش‌رو به بهره‌برداری برسند.