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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۸

دریا و جنگل فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در چالوس است

دریا و جنگل فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در چالوس است

مرزن آباد -فرماندار چالوس، چهارگانه کوه، دشت، دریا و جنگل را ظرفیت طلایی برای سرمایه‌گذاری برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان چالوس با تأکید بر بهره‌گیری از مزیت‌های طبیعی، تاریخی و ساحلی برگزار شد و فرماندار چالوس از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی برای حمایت از طرح‌های اجرایی خبر داد.

فرماندار چالوس با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه، اظهار داشت: شهرستان چالوس از چهار مزیت راهبردی کوه، دشت، دریا و جنگل برخوردار است که ترکیب بی‌نظیر آن، بستری ایده‌آل برای اجرای پروژه‌های متنوع سرمایه‌گذاری فراهم آورده است.

یوسف‌پور افزود: افزون بر جاذبه‌های طبیعی، گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی چالوس نیز به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، می‌تواند محور توسعه گردشگری و طرح‌های خدماتی قرار گیرد.

وی با یادآوری وجود ۱۴ کیلومتر نوار ساحلی در این شهرستان، بر ضرورت تعریف پروژه‌های هدفمند در حوزه دریا تأکید کرد و گفت: انتظار داریم سرمایه‌گذاران با ارائه طرح‌های کارشناسی‌شده، از این موهبت خدادادی برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی بهره بگیرند.

فرماندار چالوس با اعلام آمادگی کامل فرمانداری برای پشتیبانی و تسهیلگری در مسیر اجرای طرح‌های مصوب، خاطرنشان کرد: هر طرح اجرایی که منجر به منافع عمومی و توسعه پایدار شهرستان شود، از همکاری و همراهی مجموعه مدیریت اجرایی برخوردار خواهد بود، زیرا دستاورد نهایی این پروژه‌ها در نهایت به بهبود معیشت و کیفیت زندگی مردم بازمی‌گردد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شهرداری‌ها و اداره منابع طبیعی به تشریح ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی، گردشگری، کشاورزی و زیست‌محیطی پرداختند و پیشنهادهایی برای بهره‌برداری بهینه از مناطق مستعد ارائه کردند.

بر اساس تصمیم پایانی این جلسه، مقرر شد چند محدوده دارای اولویت و پتانسیل بالا، جهت بازدید میدانی و مطالعات تکمیلی به سرمایه‌گذاران معرفی شود تا گام عملی برای تحقق پروژه‌های آتی برداشته شود.

کد مطلب 6862837

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