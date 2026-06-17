به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان چالوس با تأکید بر بهره‌گیری از مزیت‌های طبیعی، تاریخی و ساحلی برگزار شد و فرماندار چالوس از آمادگی کامل مجموعه مدیریتی برای حمایت از طرح‌های اجرایی خبر داد.

فرماندار چالوس با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه، اظهار داشت: شهرستان چالوس از چهار مزیت راهبردی کوه، دشت، دریا و جنگل برخوردار است که ترکیب بی‌نظیر آن، بستری ایده‌آل برای اجرای پروژه‌های متنوع سرمایه‌گذاری فراهم آورده است.

یوسف‌پور افزود: افزون بر جاذبه‌های طبیعی، گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی چالوس نیز به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، می‌تواند محور توسعه گردشگری و طرح‌های خدماتی قرار گیرد.

وی با یادآوری وجود ۱۴ کیلومتر نوار ساحلی در این شهرستان، بر ضرورت تعریف پروژه‌های هدفمند در حوزه دریا تأکید کرد و گفت: انتظار داریم سرمایه‌گذاران با ارائه طرح‌های کارشناسی‌شده، از این موهبت خدادادی برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی بهره بگیرند.

فرماندار چالوس با اعلام آمادگی کامل فرمانداری برای پشتیبانی و تسهیلگری در مسیر اجرای طرح‌های مصوب، خاطرنشان کرد: هر طرح اجرایی که منجر به منافع عمومی و توسعه پایدار شهرستان شود، از همکاری و همراهی مجموعه مدیریت اجرایی برخوردار خواهد بود، زیرا دستاورد نهایی این پروژه‌ها در نهایت به بهبود معیشت و کیفیت زندگی مردم بازمی‌گردد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شهرداری‌ها و اداره منابع طبیعی به تشریح ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی، گردشگری، کشاورزی و زیست‌محیطی پرداختند و پیشنهادهایی برای بهره‌برداری بهینه از مناطق مستعد ارائه کردند.

بر اساس تصمیم پایانی این جلسه، مقرر شد چند محدوده دارای اولویت و پتانسیل بالا، جهت بازدید میدانی و مطالعات تکمیلی به سرمایه‌گذاران معرفی شود تا گام عملی برای تحقق پروژه‌های آتی برداشته شود.