دریافت 2 MB کد مطلب 6987752 https://mehrnews.com/x3dqnc ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵ کد مطلب 6987752 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵ اژهای: دشمن به تجزیه ایران هم قانع نیست رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اقتضائات شرایط جنگی، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را ضروری دانست. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: در شرایط جنگی نمیتوان غیرجنگی عمل کرد اژهای: رزمندگان ایران با دعای حضرت زهرا (س) بر دشمن متجاوز پیروز شدند پیام تسلیت اژهای به مناسبت درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی اژهای از نماینده بانک درباره قراردادهای پرونده تراستیها توضیح خواست برچسبها ایران قوه قضاییه ایالات متحده امریکا
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