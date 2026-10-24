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کد مطلب 6987752
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

اژه‌ای: دشمن به تجزیه ایران هم قانع نیست

اژه‌ای: دشمن به تجزیه ایران هم قانع نیست

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اقتضائات شرایط جنگی، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را ضروری دانست.

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