به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری دوست ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان اسدآباد با تاکید بر ضرورت خروجی محور بودن جلسات اظهار کرد: مصوبات استانی و شهرستانی باید به طور دقیق به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ و از سوی آن‌ها اجرایی شود و در غیر این صورت برگزاری این جلسات اثرگذار نخواهد بود.

وی با اشاره به برنامه ساماندهی وانت بارها و دست فروشان در سطح شهر تصریح کرد: مقرر شده در مدت ۲ هفته آینده نشستی با حضور دادستان برگزار شود و شهرداری، اتاق اصناف و دستگاه‌های مرتبط برنامه عملیاتی خود را برای ساماندهی این بخش اجرایی کنند.

فرماندار اسدآباد با اشاره به ضرورت ایجاد بازارچه دائمی در این شهرستان گفت: با وجود پیگیری‌ها تاکنون در راه‌اندازی این مجموعه موفق نبوده‌ایم و انتظار می‌رود در ۲ هفته آینده مکان مناسبی با همکاری شهرداری، صمت، اتاق اصناف و تعاون روستایی جانمایی مشخص شود و باید از سرمایه‌گذاران به درستی استقبال و حمایت شود تا انگیزه فعالیت اقتصادی در شهرستان تقویت گردد.

نظری دوست با انتقاد از کم توجهی برخی اتحادیه‌ها به امر نظارت میدانی بیان کرد: ۱۶ اتحادیه صنفی در شهرستان فعال هستند و حضور مستمر آنها در بازار ضروری است و قابل قبول نیست که در هر جلسه شاهد گلایه از گرانی اقلامی مانند لوازم یدکی و لاستیک در مقایسه با سایر شهرستان‌ها باشیم و اتحادیه‌ها باید در خط مقدم نظارت قرار گیرند.

وی به گزارش‌های مردمی پیرامون امتناع برخی فروشندگان از عرضه کالا اشاره کرد و افزود: عرضه نکردن کالا با وجود موجود بودن در واحد صنفی نشان‌دهنده ضعف نظارت است و بازرسان باید با بررسی دقیق نرخ‌نامه‌ها از هرگونه افزایش قیمت نامتعارف و احتکار پیشگیری کنند.

فرماندار اسدآباد خواستار گزارش گیری روزانه جهاد کشاورزی و اصناف از وضعیت کالاهای اساسی شامل مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، قند، شکر و روغن شد و تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های مرتبط با بازار مرغ در ماه‌های آینده ذخیره‌سازی مرغ منجمد باید از هم‌اکنون انجام گیرد تا در فصل زمستان کمبودی احساس نشود.

نظری دوست در ادامه به راه‌اندازی سامانه استانی «۷۲۴» برای اعلام شفاف قیمت روز کالاها به شهروندان اشاره کرد و گفت: باید عملکرد و دسترسی این سامانه در شهرستان بررسی و نحوه استفاده از آن به خوبی برای مردم تبیین شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه خدمت به مردم و گره‌گشایی از معیشت آنها وظیفه اصلی مدیران است، خاطرنشان کرد: خروجی همه تصمیمات باید در سفره و زندگی روزمره مردم محسوس باشد.