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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

توسعه و تقویت دانشگاه فرهنگیان کرمان با تامین اعتبار جدید کلید می‌خورد

توسعه و تقویت دانشگاه فرهنگیان کرمان با تامین اعتبار جدید کلید می‌خورد

کرمان- استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه این دانشگاه گفت: تعیین تکلیف سایت دانشگاه فرهنگیان نهایی شده است و با تخصیص اعتبارات لازم، این پروژه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در هفدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان کرمان با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار داشت: توسعه موفق در بستر رشد فرهنگی و اجتماعی رقم می‌خورد و تحول فرهنگی نیز به تحولات حوزه آموزش‌وپرورش وابسته است.

وی افزود: ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش می‌تواند زمینه‌ساز تحول فرهنگی در مناطق مختلف باشد و معلمان، مسئولیت اصلی این تحول را بر عهده دارند.

استاندار کرمان با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان و آماده‌سازی آنان برای تحول‌آفرینی افزود: با توجه به جایگاه این دانشگاه، طی دو سال گذشته تلاش شده است مسائل و موضوعات مرتبط با آن در استان مورد توجه قرار گیرد و بخشی از مشکلات آن برطرف شود.

طالبی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دوره مدیریت دکتر بلوردی در دانشگاه فرهنگیان استان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، سامان‌دهی وضعیت خوابگاه دانشجویان بود که در آغاز سال تحصیلی گذشته شرایط نامناسبی داشت و ضرورت یافتن راهکاری اساسی برای آن احساس می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به زمان‌بر بودن ساخت خوابگاه، ساختمانی که پیش‌تر برای فعالیتی دیگر در حوزه پارک علم و فناوری مدنظر قرار گرفته بود، پس از بررسی شرایط و بازدید میدانی از وضعیت خوابگاه دانشگاه فرهنگیان؛ در اولویت تأمین فضای اقامتی دانشجویان قرار گرفت و با توافق انجام‌شده با مالک، این ساختمان رهن و در اختیار دانشگاه قرار داده شد.

استاندار کرمان همچنین از نهایی شدن تعیین تکلیف سایت دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات موردنیاز، امکان آغاز این پروژه فراهم خواهد شد.

طالبی، با اشاره به تأکید نمایندگان استان در این جلسه بر حمایت از دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان کرمان از نظر قدمت، پیشینه‌ای طولانی‌تر از دیگر مراکز آموزش عالی استان دارد و به‌عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه استان شناخته می‌شود؛ ازاین‌رو، باید زمینه‌ای فراهم شود تا میزان تأثیرگذاری آن بر جامعه و نقش آن در توسعه و پیشرفت استان نیز تقویت شود.

کد مطلب 6988192

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