به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در هفدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان کرمان با اشاره به نقش آموزش‌وپرورش در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار داشت: توسعه موفق در بستر رشد فرهنگی و اجتماعی رقم می‌خورد و تحول فرهنگی نیز به تحولات حوزه آموزش‌وپرورش وابسته است.

وی افزود: ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش می‌تواند زمینه‌ساز تحول فرهنگی در مناطق مختلف باشد و معلمان، مسئولیت اصلی این تحول را بر عهده دارند.

استاندار کرمان با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان و آماده‌سازی آنان برای تحول‌آفرینی افزود: با توجه به جایگاه این دانشگاه، طی دو سال گذشته تلاش شده است مسائل و موضوعات مرتبط با آن در استان مورد توجه قرار گیرد و بخشی از مشکلات آن برطرف شود.

طالبی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دوره مدیریت دکتر بلوردی در دانشگاه فرهنگیان استان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، سامان‌دهی وضعیت خوابگاه دانشجویان بود که در آغاز سال تحصیلی گذشته شرایط نامناسبی داشت و ضرورت یافتن راهکاری اساسی برای آن احساس می‌شد.

وی ادامه داد: با توجه به زمان‌بر بودن ساخت خوابگاه، ساختمانی که پیش‌تر برای فعالیتی دیگر در حوزه پارک علم و فناوری مدنظر قرار گرفته بود، پس از بررسی شرایط و بازدید میدانی از وضعیت خوابگاه دانشگاه فرهنگیان؛ در اولویت تأمین فضای اقامتی دانشجویان قرار گرفت و با توافق انجام‌شده با مالک، این ساختمان رهن و در اختیار دانشگاه قرار داده شد.

استاندار کرمان همچنین از نهایی شدن تعیین تکلیف سایت دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات موردنیاز، امکان آغاز این پروژه فراهم خواهد شد.

طالبی، با اشاره به تأکید نمایندگان استان در این جلسه بر حمایت از دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان کرمان از نظر قدمت، پیشینه‌ای طولانی‌تر از دیگر مراکز آموزش عالی استان دارد و به‌عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه استان شناخته می‌شود؛ ازاین‌رو، باید زمینه‌ای فراهم شود تا میزان تأثیرگذاری آن بر جامعه و نقش آن در توسعه و پیشرفت استان نیز تقویت شود.