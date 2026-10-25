به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار می شود.

متقاضیان این آزمون با توجه به نکات ذیل و همچنین مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

شرایط ثبت‌نام:

ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از امروز یکشنبه سوم آبان آغاز و در روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد. لازم به تأکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شرکت‌ کند.

متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون به شرح ذیل اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.

مراحلی که متقاضی باید برای شروع به ثبت‌نام طی کند:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org برای تهیه کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳-آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان) از سامانه خرید کارت اعتباری در تارنمای این سازمان. (لازم به توضیح است مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی:

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند.

ضمن تأکید بر دقت در درج اطلاعات ثبت‌نام توسط متقاضیان، یادآور می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ در صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۱۲ بهمن تا پنجشنبه ۱۵ بهمن با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامه ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

توصیه‌های‌ مـهم‌:

۱) متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.

۲) در انتخاب مجموعه‌ امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنید؛ پس از دریافت کد پیگیری در این خصوص، به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان و تأکید بر این نکته که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، توصیه می‌شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما ارسال نشود. متذکر می شود که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴) شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری، در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون درج شده است و هرگونه‌ تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق‌ تارنمای این سازمان و هفته نامه خبری پیک‌سنجش‌ و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌ها ‌اعلام ‌خواهد شد.

تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ پذیرفته‌شده‌اند لازم است به نکات ذیل توجه کنند:

* پذیرفته شدگان دوره های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۶، از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می‌شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

* پذیرفته شدگان دوره های غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیرروزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان) مانند سال‌های گذشته می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبولی قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.