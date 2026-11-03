به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. تاکنون دو سری اصلاحیه برای این دفترچه منتشر شده است و اطلاعیه دوم اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون ورودی مقطع دکتری (.Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در اینجا قابل مشاهده است.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت. مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و پس از تمدید ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد.