به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و پس از تمدید ساعت ۲۴ جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد. دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

شرایط اختصاصی آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶

الف) داشتن کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی (با فارغ التحصیلی حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۶) که مدرک مذکور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

مجموعه امتحانی انتخابی متقاضیان در مقطع دکتری لازم است متناسب با رشته تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی آنها و مطابق ستون مربوط به رشته های مرتبط، جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون (دفترچه راهنمای ثبت نام) باشد.

در هر مرحله ای مشخص شود که رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی با مجموعه امتحانی انتخابی در آزمون دکتری بر اساس مندرجات این دفترچه تناسب ندارد، از ادامه پذیرش (در مراحل بررسی و مصاحبه) ایندسته از متقاضیان خودداری شده و حتی در صورت قبولی، از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل آمده و قبولی ایشان لغو می شود.

تبصره: در صورت قبولی در رشته هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ آغاز می شود، به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۶ ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.

فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و ادامه تحصیل (در صورت قبولی) نداشته باشند؛ در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی، بر عهده متقاضی خواهد بود.

با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت است، متقاضیان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام، موافقت محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگهدارند.

دارندگان مدارک تحصیلی معادل لازم است براساس آیین نامه های مربوطه شامل «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر» و «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر» عمل کنند.

بر اساس مصوبه جلسه ۷۷۱ به تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره ۲/۷۷۶۳۳ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی یا با عنوان «معادل» هستند، ضمن رعایت بخشنامه های مربوطه درج شده در دفترچه راهنما منوط به تأیید سازمان امور دانشجویان (اداره کل امور دانش آموختگان) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و صرفاً تأییدیه تحصیلی یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نیست.

ب) بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ به تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادرشده از سوی مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه های علمیه که بر اساس مدرک صادرشده از سوی مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان دوره سطح ۳ را گذرانده یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ فارغ التحصیل می شوند، منحصراً می توانند در یکی از مجموعه های امتحانی گروه آموزشی علوم انسانی که عبارت «سطح سه حوزه علمیه» در بخش رشته های مرتبط آن درج شده است، ثبت نام و در آزمون آن شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی، ادامه تحصیل دهند.

این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که از سوی مدیریت حوزه های علمیه صادر شده است، در اختیار داشته باشند.

دانشجویان سال آخر یا فارغ التحصیلان با معدل کمتر از ۱۴ حق ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری را ندارند

ج) دانشجویان سال آخر یا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (به جز فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پزشکی)، که معدل آنان کمتر از ۱۴/۰۰ است، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

پذیرفته شدگان باید در زمان مراجعه به محل قبولی، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی ارائه دهند.

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال ۱۴۰۵ در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶

د) بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان دوره «روزانه» (آموزش رایگان) آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۵ چه در دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون موردنظر، از دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی، انصراف قطعی دهند.

همچنین همه پذیرفته شدگان دوره «روزانه» در سال ۱۴۰۴و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۶ از دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی، انصراف قطعی دهند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان دوره غیر از «روزانه» آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های غیر از «روزانه» دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران)، می توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، در آزمون

دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

تعهدات پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶

۱) پذیرفته شدگان دوره «روزانه» مقطع دکتری، با توجه به تعهدات مربوط به آموزش رایگان، مؤظف اند هنگام ثبت نام، تعهد خدمت به میزان مدت تحصیل خود بسپارند تا در صورت نیاز، در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می کند، خدمت کنند.

۲) بهره مندان از مزایای صندوق های رفاه دانشجویان، چنانچه قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند، می توانند با سپردن تضمین کافی (به تشخیص صندوق های رفاه دانشجویان) به صندوق های مذکور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول کنند.

تبصره: چنانچه هر یک از فارغ التحصیلان پس از اشتغال و کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نکرده باشند، مشمول تسهیلات موضوع این بند نخواهند شد و لازم است قبل از ثبت نام در مقطع تحصیلی جدید با صندوق های رفاه دانشجویان تسویه حساب کنند.

۳) استفاده از مأموریت آموزشی تابع مقررات مربوطه است و شرکت و پذیرش در آزمون برای متقاضی به منزله موافقت با مأموریت آموزشی نخواهد بود.

۴) تعهدات خدمت پذیرفته شدگان رشته های بورسیه و آموزش وپرورش مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن است.