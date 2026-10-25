به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدیان صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بیمه تکمیلی زوج‌های نابارور، اظهار کرد: هر زوج نابارور در استان اصفهان، فارغ از نوع بیمه پایه، با دریافت نشان ناباروری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرد.

وی افزود: هزینه سالانه این طرح حدود ۴۰ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن را مؤسسه درمان بسیج و ۵۰ درصد را استانداری و نمایندگان مجلس تقبل کردند.

شناسایی ۵۱۰۰ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: افق طرح سه ساله است و بیمه سلامت نقش هماهنگ‌کننده میان بیمه‌های پایه را بر عهده دارد تا خدمت یکسان ارائه شود.

جمشیدیان اضافه کرد: تاکنون در استان اصفهان پنج هزار و یکصد زوج نابارور را نشان دار کردیم که از خدمات ناباروری استفاده می کنند که اگر به این عدد آمار زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را اضافه کنیم، شمار زوج‌های نابارور بی تردید بالاتر است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: از حدود ۲ میلیون بیمه شده این سازمان در استان، یک میلیون و یکصد هزار نفر به‌صورت رایگان تحت پوشش هستند و هزینه‌های درمان آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.

جمشیدیان ادامه داد: بر اساس قانون بیمه همگانی، هر ایرانی فاقد پوشش درمانی باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد. این تکلیف باعث شده بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور به‌صورت رایگان بیمه شوند.

وی افزود: مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در کشور بیش از ۶ هزار مرکز است که نزدیک به ۴۲۰۰ مرکز آن در شهرستان‌های استان اصفهان قرار دارد.

پوشش ۱۳۰ گروه بیماری صعب‌العلاج

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج از سال ۱۴۰۱ گفت: تاکنون بیش از ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند و بر اساس قانون، هر ایرانی مبتلا به یکی از این بیماری‌ها بیمه رایگان دریافت می‌کند.

جمشیدیان خاطرنشان کرد: این رویکرد وجه تمایز بیمه سلامت ایران با بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای دنیاست که معمولاً برای بیماری‌های پرهزینه حق بیمه بالاتری دریافت می‌کنند.

۱۱۰ هزار بیمار صعب العلاج تحت پوشش بیمه سلامت اصفهان

وی با بیان اینکه استان اصفهان بیشترین جذب منابع از صندوق بیماران صعب‌العلاج را از ابتدای طرح تاکنون داشته است، افزود: نزدیک به ۱۱۰ هزار بیمار صعب‌العلاج در بیمه سلامت و حدود ۱۴۰ هزار نفر در بیمه تأمین اجتماعی نشان‌دار شدند.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، از نظر تعداد، بیماران دیابتی بیشترین سهم را دارند و از نظر هزینه مصرف‌شده، بیماران سرطانی در صدر است.

انجمن احبا به کمک بیماران مبتلا به سرطان می‌آید

جمشیدیان به تصویب اساسنامه انجمن حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج استان با نام احبا اشاره کرد و گفت: این انجمن برای پوشش هزینه‌هایی که صندوق ملی پاسخگو نیست تشکیل شده و به‌زودی به‌طور رسمی اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف، کاهش جدی پرداخت از جیب بیماران صعب‌العلاج در استان است و مشابه آن را فعلاً در کشور سراغ نداریم.

غربالگری ۱۶ هزار نفر برای پیشگیری از سرطان و دیابت از نیمه آبان

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به راه‌اندازی معاونت پیشگیری در سازمان بیمه سلامت گفت: در استان اصفهان با جمعیت حدود ۱۶ هزار نفری صندوق نظام ارجاع (مددجویان کمیته امداد) غربالگری بیماری‌های دیابت و سه سرطان شایع شامل سرطان روده بزرگ، پستان و رحم آغاز می‌شود. شروع رسمی طرح ۱۵ آبان است.

به گفته جمشیدیان. هزینه تشخیصی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان توسط مؤسسه خیریه تأمین شده و بخش خصوصی نیز درگیر خواهد شد تا بیماران تا پایان مسیر درمان همراهی شوند.

وی افزود: هدف این است که بیماری در مراحل اولیه شناسایی شده و از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان‌های پیشرفته جلوگیری شود.

بیمه سلامت به مجتمع اداری ۲۲ بهمن منتقل می‌شود

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان از اجرای پایلوت پزشک خانواده شهری در شهرستان‌های فلاورجان و آران و بیدگل خبر داد و گفت: فرهنگ‌سازی برای پذیرش این نظام ضروری است زیرا دسترسی آسان به متخصصان بدون مسیر ارجاع گاهی منجر به تقاضاهای القایی و هزینه‌های غیرضروری می‌شود.

جمشیدیان همچنین خاطرنشان کرد: اداره کل بیمه سلامت استان به‌زودی به مجتمع اداری ۲۲ بهمن منتقل می‌شود که دارای چهار طبقه پارکینگ است تا مشکل مراجعه حضوری بیمه شدگان برطرف شود. همچنین استان اصفهان به‌عنوان پایگاه میز خدمت الکترونیک انتخاب شده تا حضور فیزیکی به حداقل برسد.

بدهی ۶ همتی بیمه سلامت اصفهان

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به بدهی حدود ۶ همتی به مراکز دولتی و خصوصی گفت: این بدهی مربوط به سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است.

جمشیدیان همچنین به مطالبه یک هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت از کارخانه ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و افزود: با این حال، نزدیک به ۷۵ تا ۷۶ هزار بازنشسته شرکت ذوب‌آهن و خانواده‌های آنان همچنان تحت پوشش هستند و قطع بیمه به‌دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه انجام نشده؛ امید است با ردیف بودجه معوقات، این بدهی‌ها کنترل شود.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان برای بیماران خاص استان هزینه شده است، تأکید کرد: نگاه ما محدود به بیمه شدگان خودمان نبوده و تلاش کرده‌ایم برای همه بیماران صعب‌العلاج و زوج‌های نابارور استان، فارغ از نوع بیمه پایه، خدمت‌رسانی کنیم.