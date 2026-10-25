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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

جان‌باختن دختر سه‌ ساله بر اثر عقرب‌ گزیدگی در قلعه‌ گنج

جان‌باختن دختر سه‌ ساله بر اثر عقرب‌ گزیدگی در قلعه‌ گنج

کرمان- دهیار روستای تَگک شهرستان قلعه گنج از مرگ یک دختر بچه سه‌ساله بر اثر عقرب‌ گزیدگی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصور رئیسی، گفت: یک دختر بچه سه‌ساله در روستای تَگک شهرستان قلعه گنج بر اثر عقرب‌گزیدگی جان خودش را از دست داد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و مشکلات دسترسی به خدمات درمانی افزود: روستای تگک حدود ۱۱۰ کیلومتر با مرکز شهرستان قلعه‌گنج فاصله دارد و نزدیک‌ترین مرکز درمانی به این روستا در شهر رمشک، در فاصله حدود ۵۵ کیلومتری قرار گرفته است و همچنین فاصله روستا تا پایگاه اورژانس ۱۱۵ حدود ۲۰ کیلومتر است و نزدیک به ۶ کیلومتر از مسیر دسترسی به روستا نیز خاکی است.

وی به شرایط گرم و خشک منطقه و فراوانی مار و عقرب در این محدوده اشاره و ادامه داد: در مدت کوتاهی افراد زیادی دراین منطقه دچار مارگزیدگی و عقرب‌گزیدگی می‌شوند و فاصله زیاد تا مراکز درمانی، نگرانی مردم را درباره دسترسی به‌موقع به خدمات درمانی افزایش داده است.

کد مطلب 6988859

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