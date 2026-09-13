به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: ساعت ۰۷:۰۶ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای میان دو دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه ون در محور نگار به کرمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمان اعلام شد.
وی با اشاره به حضور سریع تیمهای امدادی در صحنه تصادف افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و نیروهای عملیاتی پس از ارزیابی صحنه، اقدامات لازم برای تثبیت وضعیت و رهاسازی مصدومان را آغاز کردند.
وی ادامه داد: در این عملیات، نیروهای هلالاحمر موفق شدند ۳ نفر از مصدومان که در خودروها محبوس شده بودند را با استفاده از تجهیزات تخصصی رهاسازی کرده و از مرگ حتمی نجات دهند.
بنا بر اعلام این مقام مسئول، سایر مصدومان این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس پیشبیمارستانی تحت درمان اولیه قرار گرفته و همگی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
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